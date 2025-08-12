7 órája
Szeged legnagyobb fesztiváljának fontos résztvevői, akik nélkül nem menne gördülékenyen a bulizás
Szeged legnagyobb nyári fesztiválján számos önkéntes is segít a rendezvény lebonyolításában. Ők azok, akik mindenhol ott vannak és a felhőtlen szórakozást biztosítják. Munkájuk során olyan helyszínekre is beláthatnak a Szegedi Ifjúsági Napokon, ahova az átlag fesztiválozó nem.
A nyári szezon utolsó nagy fesztiválhajráján, a Coca-Cola SZIN fesztiválon ismét tíz zenei helyszínnel várnak majd minden érdeklődőt augusztus 27 – 30. között a szegedi Tisza-parton. A hagyományokhoz hűen már hosszú évek óta gyűlik össze augusztus végén a magyar zenei élet színe-java, hogy együtt búcsúztathassák a fesztiválszezont a Szegedi Ifjúsági Napokon. A hazai fellépők mellett nemzetközi sztárok színesítik a fesztivál fellépőinek palettáját, 2025-ben például Becky Hill és Alan Walker is a színpadra lép.
Szegedi Ifjúsági Napok előkészületei
– Mint minden fesztivál, a Coca-Cola SZIN esetén is folyamatos a szervezés. A fellépők, a programok, az infrastruktúra szervezése egész évben zajlik. Amint véget ér az előző rendezvény, máris fordul rá a szervezés a következő évire – mesélte Orosz Tamás, önkénteskoordinátor. – Az önkéntesek toborzása mindig tavasszal kezdődik: van egy jelentkezési szakasz, majd egy interjúkör, végül a szerződéskötés és az oktatás. Így alakul ki a megközelítőleg 120 fővel rendelkező önkéntescsapatunk – egészítette ki.
Önkéntes munka
– Vannak változó és fix területek, amelyekre várjuk a jelentkezőket. Fix terület például az információs pult, a csomagmegőrző és a camping. Az információs pultnál a fesztiválozók folyamatosan érdeklődhetnek az aktuális koncertekről, programokról, illetve hogy mi merre található a fesztivál területén – magyarázta a koordinátor. A csomagmegőrző lehetőséget biztosít a csomagok biztonságos tárolására, így a fesztiválra látogatók önfeledten bulizhatnak.
– A campingbe a sátrazókat várjuk, az önkéntesek itt a karszalagokat ellenőrzik – folytatta Orosz Tamás. – Ezeken felül önkéntesekkel találkozhatunk a Civil Falunál, a beengedésnél, a reporhár visszaváltópontnál, szóval szinte mindenhol ott vagyunk! – hangsúlyozta.
Az önkéntesek bevonásának ötlete
– Ha jól emlékszem, akkor ez lesz a tizenkettedig nyaram, amit a Coca-Cola SZIN szervezésében, azon belül is az önkéntesek koordinációjában, végzek. Amikor idekerültem, már létezett ez a projekt, bár kevesebb területtel. Az évek folyamán bővítettük és átalakítottuk a lehetőségeket – emelte ki a koordinátor.
Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ilyen lehetőségek adottak legyenek mindenki számára, minden esetben nagyon jó opció az önkéntesség. Természetesen arra is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a fesztiválon tevékenykedő önkéntesek élvezzék azt, amit csinálnak. Szerencsére jók a visszajelzések, sok a visszatérő önkéntes
– egészítette ki.
Egy önkéntes tapasztalata
– Mindig is ki szerettem volna próbálni, hogy milyen önkéntesnek lenni, és remek lehetőségnek bizonyult a Szegedi Ifjúsági Napokon való részvétel – mondta Gere Felícia önkéntes. – A koordinátor által kidolgozott beosztás alapján kellett dolgozni: én a csomagmegőrzőbe kerültem, más önkéntesekkel együtt, de voltam már beosztva a dolgozói kempinghez is, szóval több színtéren is beleláthattam a Szegedi Ifjúsági Napok működésébe – mondta.
