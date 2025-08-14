45 perce
Ez a szegedi varrónő lehet egy eltűnőben lévő szakma utolsó örököse
Ma már alig akad, aki kézzel készíti. Egy helyi varrónő, a legendás szegedi kalapos, Anna néni nyomdokain jár, és lehet, hogy ő lesz az utolsó, aki még valódi kézműves kalapokat formáz a városban.
Amikor megcsináltam az első kalapomat, és kimentem benne az utcára, úgy éreztem, mindenki engem figyel, pedig csak szépen fel voltam öltözve – kezdte beszélgetésünket Juhász Andrea szegedi varrónő, aki egyedüliként viszi tovább a kalapos mesterséget városunkban. Hamarosan a szegedi kalapos, Anna néni nyomdokaiba lép, és ezzel talán ő lesz a kézműves szegedi kalapkészítés egyetlen örököse.
Ő lesz a jövő, szinte egyetlen szegedi kalaposa
Juhász Andrea egy belvárosi varrodát működtet. A kalapkészítést csak hobbiból kezdte tanulni, aztán rájött, hogy Anna nénin kívül gyakorlatilag nincs is senki, aki ezzel foglalkozna. Sok mindent köszönhet az idős asszonynak, ő inspirálta arra, hogy a munka mellett beiratkozzon a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kalapkészítő szakára. A Szent István téri kalapos azt mondta neki, hogy ebből nem fog majd megélni, de Andrea nem is ezért vállalkozott a kalapkészítésre. A szakmája adott, ez inkább a kreativitás egy újabb formája számára.
A kézműves kalapkészítést manapság kevesen művelik, nem csupán azért, mert csökkent iránta az igény, hanem mert rendkívül idő- és energiaigényes folyamat, ráadásul fizikailag is megterhelő. Nem véletlen, hogy a kalap fénykorában a férfiak végezték a formázást, a nők pedig a díszítést. Egy-egy kalaphoz külön faforma szükséges, méretenként, fazononként eltérő. Ez a fajta fejfedőkészítés távol áll a tömegcikkek gyártásától, de pont ettől különleges.
– A formákat nemigen gyártják már, örül az ember, ha hagyatékból tud szerezni egy-egy darabot. Minden egyes kalap egyedi forma és méret, nem lehet csak úgy variálni és tömegtermékké tenni – mesélte Juhász Andrea.
A varrónő elszánt abban, hogy visszahozza a divatba és a köztudatba a kalapot, mint kiegészítőt. Szerinte a kalap még sokak fejében egyfajta alkalmi darabként él. Egy szalmakalap nyáron, talán ennyi, amit manapság hordunk. Pedig lehetne ez másképpen is – fejtette ki álláspontját. Azt mondja, hogy míg régen az utcára sem mentek ki kalap nélkül, addig mára már elkényelmesedtünk. Hozzátette, hogy teljesen más képet festenénk, ha felvennénk egy szép szövetkabátot és egy hozzá illő fejfedőt.
– Főleg az örömanyák, akik nálam varratják ruhájukat, gyakran mondják, hogy milyen jó lenne hozzá egy kalap is. De mivel nincs köztudatban, hogy valaki ilyet készít, nem is keresik – mesélte lapunknak.
Arra a kérdésünkre, hogy van-e jövője a kalapnak, azt válaszolta, hogy mivel kézműves technikával készül, lassú, költséges, és jelenleg kevés rá a kereslet, ezért hajlamos lenne azt mondani, hogy nincs. Ugyanakkor a kalap egyedi, eleganciát sugároz, és olyan ruhadarab, amit nem lehet tömeggyártásban előállítani, ez pedig reményt ad arra, hogy mégis lehet helye a jövőben.
