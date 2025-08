A szegedi méhész kitartása biztosítja, hogy a méz mindig természetes és kiváló minőségű maradjon

A méz jótékony hatásait mindenki ismeri. Természetes és egészséges édesítő, antibakteriális hatása van, valamint a koncentrációt is segíti. A szegedi méhészek munkájának támogatása pedig kulcsfontosságú ebben a kihívásokkal teli időszakban.

Blasinszky György a kaptáraknál. A szegedi méhészek története mindenkit inspirálhat. Fotó: DM

A szegedi méhészek mindent megtesznek a kiváló akácmézért

A szegedi méhészetek gyakran generációkon átívelő, családi vállalkozásként működnek. A helyi növények közül a repcét, az akácot, a selyemfüvet és a napraforgót használják méztermelésre. A szegedi méhészek vándorolnak is, hogy az országos akácvirágzás minden szakaszában gyűjthessenek.

– Ha sikerül az akác, az az év már rossz nem lehet – vallja Blasinszky György, szegedi méhész.

Ő maga is édesapja hivatását követte, azóta pedig gyermekei is méhészettel foglalkoznak.

Az elmúlt időszakban egyre több méhbetegség jelent meg

Számos méhbetegség okozza a méhek elhullását, többek között a varroa atka, amely a háziméhek parazitája, vagy az Amerikából származó nyúlós költésrohadás, ami a mai napig gyógyíthatatlan betegség. A tavaszi fagyok, majd a szárazság miatt az akác virágzása is elmaradt, így az emlegetett biztos pont sem segítette a méhészeket.

– A virágpor mennyisége és minősége jelentősen lecsökkent, ez pedig tovább gyengíti a méhek immunrendszerét – magyarázta a méhész.

A kihívások miatt a fiatalabb generáció kevésbé érdeklődik a méhészet iránt. A rossz évek, a mézárak és a méhbetegségek következtében sokan abbahagyják.

Érdemes a helyi termelők mézét választani, hiszen megbízható, friss és jó minőséget biztosít. Emellett akár felfedezhetünk benne egyedi ízvilágot, de környezetbarát döntés is.