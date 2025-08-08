45 perce
Bőrcipők és várfalak bukkantak elő a szegedi rakpart alól, most kiderült, mi lesz a feltárt vár sorsa – galériával, videóval
Befejeződtek a szegedi rakparton zajló régészeti feltárások. A munkagépek már a szegedi rakpart helyreállításán dolgoznak. A föld alól előbukkantak a szegedi vár falai, évszázadokon átívelő rétegek és izgalmas leletek is napvilágra kerültek – köztük bőrcipő-talp és egy ritka padlótégla-darab.
Befejeződtek a régészeti feltárások a Huszár Mátyás rakparton. A napokban már a szegedi rakpart helyreállítása zajlik. A felszínre bukkanó szegedi vár falai egy rövid időre láthatóvá váltak, de a munkálatoknak folytatódniuk kell, a rakpart rekonstrukciójának egy új szakaszát kezdték meg. Nem reménytelen, hogy egyszer újra kiássák a régészeti objektumoknak számító várfalakat, de egyelőre aszfaltot húznak rájuk, így a rakpartot hamarosan újra elárasztja a forgalom.
A szegedi rakpart helyreállítása folyik, hamarosan megnyitják a rakpartot
A szegedi vár falai gyakorlatilag a Tisza partjáig húzódnak a föld mélyében. Így a közművek átvezetése a falakon szinte megkerülhetetlen volt. Egy olyan megoldást kerestek, ami a lehető legkisebb mértékben károsítja az értékes és műemléknek nyilvánított vármaradványokat. A feltárások célja részben az is volt, hogy megtalálják azt a pontot, ahol a közművek átfúrása szabályos, mégis a legkevésbé romboló. Mind az északi, mind a déli falban történtek átfúrások, de úgy, hogy a várfalak külső dimenziója érintetlenek maradjanak – mesélte lapunknak Molnár Csilla ásatásvezető.
A helyreállítási munkálatok során figyeltek arra, hogy az újjáépített területek ne sértsék meg a vár falait. A közművek bevezetése után egy úgynevezett geotextil réteg kerül a falak és az útburkolat közé, amely nemcsak védelmi funkciót tölt be, de figyelmeztet arra, hogy itt értékes örökség bújik meg.
Az északi falnál a helyreállítás már majdnem kész, a fúrás nyomai alig látszanak, de az aszfalt még nem került vissza. A déli szakaszon még látható a nyitott szelvény, bár itt is megkezdődött a visszaállítás.
Újabb kincsek a rakpart alólFotók: Karnok Csaba
Izgalmas régészeti leletek
A munkálatok nemcsak mérnöki szempontból jelentettek kihívást, hanem régészeti szempontból is különösen izgalmasnak bizonyultak. A középkortól egészen a 20. századig terjedő rétegek kerültek elő. Az északi szelvényből például az 1686-os török ostrom során végrehajtott aláaknázás nyomaira bukkantak, de felfedeztek olyan javításokat is, amelyek az osztrákok nevéhez köthetők.
A Rondella, azaz vízibástya környékének feltárása érdekes eredményt hozott. Kiderült, hogy a déli, a keleti várfal és maga a rondella egy időben épültek, ezt korábban nem tudták ilyen bizonyossággal.
A leletek közül számunkra az egyik legizgalmasabb felfedezés néhány bőrből készült cipőtalp volt, amik valószínűleg a késő középkorból vagy a török korból származnak. Ezek egy nagyon szerves anyagban gazdag rétegben feküdtek, ami kiválóan konzerválta őket, ilyen jó állapotban ritkán maradnak meg bőr tárgyak
– tudtuk meg.
Emellett előkerült egy háromszög alakú padlótégla- és több edénytöredék is. A padlótégla érdekessége az, hogy bár hasonló darabok már voltak a vár gyűjteményében, azok nem ásatásból, hanem korábbi bontásokból származtak. Ez viszont az első, ami régészeti feltárás során került elő, tehát teljesen dokumentált körülmények között. A fellelt tárgyak a Mór Ferenc Múzeum tulajdonába kerültek, hamarosan elkezdik azok restaurálását, hogy a látogatók minél előbb megnézhessék.
Lehetne-e belőle egyszer látványosság?
A beszélgetés során felmerült a kérdés, hogy nem lehetne-e a feltárt várfalakat valamiképpen bemutatni a szegedieknek és a városba érkezőknek. A válasz egyelőre nemleges, mert a rakpart forgalma nem korlátozható és az árvízvédelmi előírásokat is figyelembe kell venni. Ugyanakkor a jövő évi tervek egyike, hogy a vár nyomvonalát burkolati jelölésekkel jelzik majd. Molnár Csilla hozzátette, hogy a rakpart bejezése után egyszer talán újra előássák a várfalakat, de ennek elsősorban egyéb más akadályai is vannak.
A tervek szerint így fog kinézni a rakpart
- A projekt részeként 3100 cserje és évelő növény, valamint 48 fa ültetését tervezik. A cél, hogy a rakpart valódi főutcává váljon, ezért 3300 négyzetméteren közösségi tereket is kialakítanak.
- A látványtervek alapján az autósforgalmat nem tiltják ki teljesen, de korlátozni fogják, és parkolóhelyek is megszűnnek. A rakparton lépcsők és zöld rámpák váltakoznak majd, valamint egy nagyobb zöldfelület is helyet kap. A tervek között szerepel egy konténer is, amely valószínűleg büfének vagy bárnak ad majd otthont.
