Bőrcipők és várfalak bukkantak elő a szegedi rakpart alól, most kiderült, mi lesz a feltárt vár sorsa – galériával, videóval

Befejeződtek a régészeti feltárások a Huszár Mátyás rakparton. A napokban már a szegedi rakpart helyreállítása zajlik. A felszínre bukkanó szegedi vár falai egy rövid időre láthatóvá váltak, de a munkálatoknak folytatódniuk kell, a rakpart rekonstrukciójának egy új szakaszát kezdték meg. Nem reménytelen, hogy egyszer újra kiássák a régészeti objektumoknak számító várfalakat, de egyelőre aszfaltot húznak rájuk, így a rakpartot hamarosan újra elárasztja a forgalom.

A szegedi rakpart helyreállítása folyik, a régészek összegezték a feltárás. Fotó: Karnok Csaba

A szegedi rakpart helyreállítása folyik, hamarosan megnyitják a rakpartot

A szegedi vár falai gyakorlatilag a Tisza partjáig húzódnak a föld mélyében. Így a közművek átvezetése a falakon szinte megkerülhetetlen volt. Egy olyan megoldást kerestek, ami a lehető legkisebb mértékben károsítja az értékes és műemléknek nyilvánított vármaradványokat. A feltárások célja részben az is volt, hogy megtalálják azt a pontot, ahol a közművek átfúrása szabályos, mégis a legkevésbé romboló. Mind az északi, mind a déli falban történtek átfúrások, de úgy, hogy a várfalak külső dimenziója érintetlenek maradjanak – mesélte lapunknak Molnár Csilla ásatásvezető.

A helyreállítási munkálatok során figyeltek arra, hogy az újjáépített területek ne sértsék meg a vár falait. A közművek bevezetése után egy úgynevezett geotextil réteg kerül a falak és az útburkolat közé, amely nemcsak védelmi funkciót tölt be, de figyelmeztet arra, hogy itt értékes örökség bújik meg.

Az északi falnál a helyreállítás már majdnem kész, a fúrás nyomai alig látszanak, de az aszfalt még nem került vissza. A déli szakaszon még látható a nyitott szelvény, bár itt is megkezdődött a visszaállítás.