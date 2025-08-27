augusztus 27., szerda

Jön a következő szakasz

33 perce

Újra megnyílik a rakpart a közlekedők előtt, de jövőre korlátozások várhatóak

Címkék#rekonstrukció#Szeged#rakpart

Hamarosan újra megnyílik a város egyik legforgalmasabb területe. A szegedi rakpart nulladik ütemének munkálatai két hónap alatt befejeződtek.

Berecz Blanka

Hamarosan véget ér a szegedi rakpart rekonstrukciójának nulladik ütemének munkálatai. A tervek szerint szombat hajnalra már megnyitják annak forgalmát. A két hónapig tartó beruházások során 395 folyóméternyi szennyvízvezetéket cseréltek ki, új ivóvízhálózatot telepítettek, valamint, a régészeti feltárások következményeként, egyes helyeken felújították az aszfaltburkolatot is. Ezek összesen 150 milliójába kerültek Szegednek, ezzel lezárták a jövő évre tervezett 1,3 milliárdos rakpart fejlesztés nulladik ütemét.  

Hamarosan újra járható lesz a szegedi rakpart.
A szegedi rakpart felújításának nulladik szakasza lezárult, jövőre kezdik a beruházást. Fotó. DM. 

Ez lesz a szegedi rakpart helyén

Ahogyan Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester fogalmazott, a szegedi rakpart egy hatalmas hősziget. A rekonstrukcióval egy forgalom csökkentett és teljesen megújult rakpartot kap a város. A projekt része a zöldfelületek bővítése, az árnyékos pihenőhelyek kialakítása és a Tisza-part közelségének élményszerűbbé tétele. 

– A rakpart forró terület a belvárosban, különösen nyáron, ezért a fejlesztés során olyan zöld és pihenőfunkciókat hozunk létre, amelyek csökkentik a hőszigethatást és vonzóbbá teszik a területet a látogatók számára – tájékoztatott Nagy Sándor. 

A közlekedés szempontjából egy kompromisszumos megoldás született. A rakpart a közeljövőben továbbra is járható lesz, ugyanakkor lecsökkentik a forgalmat. Így védik a gyalogos- és az autós közlekedést egyaránt. A látványtervek szerint lesz vízparti sétány, büfé és vendégtér, valamint ennél jóval több zöldfelület. A Délibástyát is felújítják majd. Binszki József várospolitikai alpolgármester és Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester hangsúlyozta, hogy szombatra már minden visszatér a régi kerékvágásba, de a parkolóhelyeket valamivel később kapja vissza a város.

 

 

