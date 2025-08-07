Kiürítették, hajléktalanok vették birtokba a parkolót: így néz ki most a Párizsi körúti ikonikus épület

Látványos szakaszába érkezett a Szegedi Rendőrkapitányság épületének kiürítése. Már kívülről is jól látható, hogy teljesen kiürült az épület. Ha valaki benéz az ablakokon, üres helyiségeket lát.

A Szegedi Rendőrkapitányság elhagyott épületének parkolóját már hajléktalanok vették birtokba, miközben befejeződött a költözés és a bontás előkészületei zajlanak. Fotó: Török Jáno

Szegedi Rendőrkapitányság üresen és elhagyatva

Már több mint fél éve nem dolgoznak a rendőrök a Szegedi Rendőrkapitányság épületében.

A Párizsi körúti irodaházról tavaly szeptemberben írtuk meg, hogy kormányhatározatban mondták ki: le kell bontani, mert statikailag veszélyes.

A rendőrség a központi költségvetésből 130 millió forintot kapott a bontásra és egy új épület megvalósíthatósági tanulmányának elkészíttetésére, további 150 millió forintot pedig a költözésre.

Hajléktalanok vették birtokba?

Szegeden ezzel lassan letűnik egy korszak. Közben az épület parkolója és annak környéke hajléktalanok menedéke lett.

A történtekről a SzegedMa nemrégiben részletesen beszámolt. Az épület parkolóját már lelakták a hajléktalanok.

A terület egyes részein kupacokban állt a szemét és a kosz. Gyakran a szemközti oldalán, a Madách utca sarkán is halmokban áll a ruha.

Egy korszak lezárul, egy új kezdődik

Az épületet 1987-ben adták át, öt emeletnyi irodával és tornateremmel. Több mint három évtized után azonban búcsúzhatunk az épülettől, amelynek folyosóit a hőskorban egyszerre járta át a frissen lefőtt kávé és a cigarettafüst.

Több helyszín is szóba jöhet

Az új rendőrségi épület helyszínei között szerepel a jelenlegi telek, egy üres terület a József Attila sugárúton, a Cserepes sori régi temető helye vagy egy kórházi terület.

Az ügyintézés már új helyeken zajlik

A működés nem állt le: februártól több ideiglenes helyszínen fogadják az ügyfeleket. A Moszkvai körúton a közlekedési és igazgatásrendészet, a Kossuth Lajos sugárúton a bűnügyi és nyomozati osztály, az Olajbányász téren az életvédelem és körözés, míg a Temesvári körúton az Újszegedi Rendőrőrs működik.