1 órája
Kiürítették, hajléktalanok vették birtokba a parkolót: így néz ki most a Párizsi körúti ikonikus épület
A Párizsi körúti ikonikus épület kiürítése látványos szakaszba ért. A Szegedi Rendőrkapitányság üres, és lebontásra vár. A parkoló egy része hajléktalanok szemétlerakójává vált.
Látványos szakaszába érkezett a Szegedi Rendőrkapitányság épületének kiürítése. Már kívülről is jól látható, hogy teljesen kiürült az épület. Ha valaki benéz az ablakokon, üres helyiségeket lát.
Szegedi Rendőrkapitányság üresen és elhagyatva
Már több mint fél éve nem dolgoznak a rendőrök a Szegedi Rendőrkapitányság épületében.
A Párizsi körúti irodaházról tavaly szeptemberben írtuk meg, hogy kormányhatározatban mondták ki: le kell bontani, mert statikailag veszélyes.
A rendőrség a központi költségvetésből 130 millió forintot kapott a bontásra és egy új épület megvalósíthatósági tanulmányának elkészíttetésére, további 150 millió forintot pedig a költözésre.
Hajléktalanok vették birtokba?
Szegeden ezzel lassan letűnik egy korszak. Közben az épület parkolója és annak környéke hajléktalanok menedéke lett.
A történtekről a SzegedMa nemrégiben részletesen beszámolt. Az épület parkolóját már lelakták a hajléktalanok.
A terület egyes részein kupacokban állt a szemét és a kosz. Gyakran a szemközti oldalán, a Madách utca sarkán is halmokban áll a ruha.
Egy korszak lezárul, egy új kezdődik
Az épületet 1987-ben adták át, öt emeletnyi irodával és tornateremmel. Több mint három évtized után azonban búcsúzhatunk az épülettől, amelynek folyosóit a hőskorban egyszerre járta át a frissen lefőtt kávé és a cigarettafüst.
Több helyszín is szóba jöhet
Az új rendőrségi épület helyszínei között szerepel a jelenlegi telek, egy üres terület a József Attila sugárúton, a Cserepes sori régi temető helye vagy egy kórházi terület.
Az ügyintézés már új helyeken zajlik
A működés nem állt le: februártól több ideiglenes helyszínen fogadják az ügyfeleket. A Moszkvai körúton a közlekedési és igazgatásrendészet, a Kossuth Lajos sugárúton a bűnügyi és nyomozati osztály, az Olajbányász téren az életvédelem és körözés, míg a Temesvári körúton az Újszegedi Rendőrőrs működik.
