80-nal jött a roller a Csongrádin: káosz, szabályhiány és védtelen testek Szeged útjain

"Ők a védtelenek" - fogalmazta meg tömören egy szegedi gépjárműoktató, hogy milyen érzés az autós forgalomban figyelni az egyre nagyobb számban megjelenő rolleresekre. A jogszabályi háttér viszont továbbra is homályos, még mindig csak tervezetekről lehet beszélni. Pedig sürgős lenne. Gépjárműoktatóval vettük végig a szegedi rolleres közlekedés hibáit és veszélyeit.

A szegedi rolleres közlekedés sok veszélyt rejt. Illusztráció: Shutterstock

Szegedi rolleres közlekedés veszélyei

Az elektromos rollerek térhódítása megállíthatatlan. A városokban, így Szegeden is, egyre több rolleres jelenik meg az utakon, sokszor a forgalommal összeegyezhetetlen módon. Ugyanakkor a KRESZ még mindig nem tudja pontosan, hogy mely kategóriába sorolja őket, mert jogilag egyszerűen nem léteznek.

- Borzasztóan küzdünk értük, mert azt látjuk, hogy ők maguk nem igazán figyelnek saját biztonságukra - mondta Sándor Zsuzsa szegedi gépjárműoktató, aki napi szinten tapasztalja az e-rolleres közlekedés problémáit. Hozzátette, a legrosszabb az, hogy nem akar megszületni az új jogszabály, még nem került a magyar kormány elé aláírásra készen.

Sándor Zsuzsa szerint a módosítás legfőbb kihívása, hogy a rolleresek nem kötelesek semmilyen vizsgát tenni. Így ha a KRESZ módosul is, kérdés, hogyan fogják elérni a vezetőiket, akik sokszor a legalapvetőbb közlekedési szabályokkal sincsenek tisztában. Nemcsak a járdán és az úton, de sokszor a zebrán is a gyalogosok közé keverednek, miközben mozgásuk kiszámíthatatlan, sebességük pedig gyakran meghaladja a kerékpárosokét is.

- A legnagyobb veszély a hirtelen előbukkanás. Egy szűk helyen, egy takart szituációban a rolleres olyan gyorsan érkezik, hogy nincs idő reagálni. Volt már, hogy Szegeden, a Csongrádi sugárúton 80 kilométer/óra sebességgel haladt egy roller. Az ekkora sebesség nemcsak a rolleres, de az autós számára is balesetveszélyes - nyilatkozta lapunknak Sándor Zsuzsa.

A járművek nem, csak a szokások változhatnak

A KRESZ-módosítás célja nem az, hogy megváltoztassa a rolleresek közlekedési szokásait. Sokkal inkább az, hogy beillessze őket a közlekedési rendszerbe, kijelölve a saját helyüket és jogaikat. A gépjárműoktató szerint a legfontosabb a figyelem, mert amíg ők sokszor védőfelszerelés nélkül, bizonytalan technikával mozognak, addig az autósok feladata, hogy észrevegyék és elkerüljék őket. Egy védtelen testtel senki sem akar találkozni. Hiába a vas és a légzsák, az ilyen esetek senkinek sem hiányoznak.