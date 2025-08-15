augusztus 15., péntek

Mária névnap

27°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi egyetemi hírek

4 órája

Idén is az élen: a Szegedi Tudományegyetem ismét Magyarország legjobbja az ARWU rangsorban

Címkék#SZTE#ARWU#Szegedi Tudományegyetem

Megjelent az Academic Ranking of World Universities (ARWU), a világ egyik legtekintélyesebb felsőoktatási listája. A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) idén is az első helyen végzett Magyarországon, és – hazánkból egyedüliként – bekerült a világ legjobb 500 egyeteme közé.

Delmagyar.hu

A listát készítő Shanghai Rankings Consultancy több mint 2500 egyetemet vizsgált, a legjobb 1000 kerül nyilvánosságra. A helyezések meghatározásakor az oktatás színvonala, a tudományos publikációk idézettsége, az oktatók és volt hallgatók szakmai elismertsége, valamint az Szegedi Tudományegyetem egy főre vetített akadémiai teljesítménye számít.

A Szegedi Tudományegyetem idén is Magyarország legjobbjaként került be a világ top 500-as egyeteme közé az ARWU rangsorban.
A Szegedi Tudományegyetem idén is Magyarország legjobbjaként került be a világ top 500-as egyeteme közé az ARWU rangsorban. Fotó: u-szeged

Szegedi Tudományegyetem: ismét a világ élvonalában

Az SZTE a 401–500. helyen végzett világszinten, kiemelkedő oktatási, kutatási, gyógyítási és művészeti munkájának, valamint nemzetközi együttműködéseinek köszönhetően. Szoros kapcsolatot ápol számos rangos intézménnyel, például a EUGLOH (European University Alliance for Global Health) szövetségen belül, amelynek tagjai közül több a világ top 150–800-as mezőnyében található.

A világ élvonalát idén is amerikai és brit intézmények uralják: a lista élén a Harvard University áll, őt a Stanford University és az MIT követik.

 

Szegedi egyetemi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu