Idén is az élen: a Szegedi Tudományegyetem ismét Magyarország legjobbja az ARWU rangsorban

A listát készítő Shanghai Rankings Consultancy több mint 2500 egyetemet vizsgált, a legjobb 1000 kerül nyilvánosságra. A helyezések meghatározásakor az oktatás színvonala, a tudományos publikációk idézettsége, az oktatók és volt hallgatók szakmai elismertsége, valamint az Szegedi Tudományegyetem egy főre vetített akadémiai teljesítménye számít.

A Szegedi Tudományegyetem idén is Magyarország legjobbjaként került be a világ top 500-as egyeteme közé az ARWU rangsorban. Fotó: u-szeged

Szegedi Tudományegyetem: ismét a világ élvonalában

Az SZTE a 401–500. helyen végzett világszinten, kiemelkedő oktatási, kutatási, gyógyítási és művészeti munkájának, valamint nemzetközi együttműködéseinek köszönhetően. Szoros kapcsolatot ápol számos rangos intézménnyel, például a EUGLOH (European University Alliance for Global Health) szövetségen belül, amelynek tagjai közül több a világ top 150–800-as mezőnyében található.

A világ élvonalát idén is amerikai és brit intézmények uralják: a lista élén a Harvard University áll, őt a Stanford University és az MIT követik.