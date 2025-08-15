1 órája
Idén is az élen: a Szegedi Tudományegyetem ismét Magyarország legjobbja az ARWU rangsorban
Megjelent az Academic Ranking of World Universities (ARWU), a világ egyik legtekintélyesebb felsőoktatási listája. A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) idén is az első helyen végzett Magyarországon, és – hazánkból egyedüliként – bekerült a világ legjobb 500 egyeteme közé.
A listát készítő Shanghai Rankings Consultancy több mint 2500 egyetemet vizsgált, a legjobb 1000 kerül nyilvánosságra. A helyezések meghatározásakor az oktatás színvonala, a tudományos publikációk idézettsége, az oktatók és volt hallgatók szakmai elismertsége, valamint az Szegedi Tudományegyetem egy főre vetített akadémiai teljesítménye számít.
Szegedi Tudományegyetem: ismét a világ élvonalában
Az SZTE a 401–500. helyen végzett világszinten, kiemelkedő oktatási, kutatási, gyógyítási és művészeti munkájának, valamint nemzetközi együttműködéseinek köszönhetően. Szoros kapcsolatot ápol számos rangos intézménnyel, például a EUGLOH (European University Alliance for Global Health) szövetségen belül, amelynek tagjai közül több a világ top 150–800-as mezőnyében található.
A világ élvonalát idén is amerikai és brit intézmények uralják: a lista élén a Harvard University áll, őt a Stanford University és az MIT követik.
