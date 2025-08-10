Zászlórúd helyett különleges szobor díszíti Makót, az egész országban egyedülálló

Ha valaki a 43-as főútvonalon érkezik Szeged felől Makóra, akkor városba érve a megyeszékhelyről elnevezett utcán halad. Ahogy a forgalmasabb belvárosi szakaszhoz ér, a Szegedi utcai körforgalom fogadja. Makót a körforgalmak városaként is szokás emlegetni, hiszen a 43-as főútvonal Makót átszelő, belvárosi szakaszának három és fél kilométeres szakaszán összesen öt van ezekből. Közülük éppen a Szegedi utcai épült meg elsőként, 2002-ben – s közben jelentősen át is alakult a környék.

A Szegedi utcai körforgalom környéke egykor és ma. Fotó: Halász Tamás gyűjteményéből

Itt az ország egyetlen hagymaszobra

A fotómontázs jobb oldali, fekete-fehér oldalán szembetűnő például egy nagy méretű, fehér zászlórúd. Nagy ünnepek alkalmával már a rendszerváltás előtt is erre húzták fel a lobogót.

A körforgalom építése miatt ezt innen el kellett távolítani – az ünnepségek nyitányának számító zászlófelvonási ceremóniákat manapság a városháza előtt tartják.

Ami viszont korábban nem volt ezen a környéken, az a bal oldalon látható színesben: az ország egyetlen hagymaszobra. Az önkormányzat Makó hírességének ábrázolására 1997-ben írt ki pályázatot. A nyertes, a pécsi szobrászművész, Sütő Ferenc bronz alkotását 2000-ben, az akkori városnapon avatták fel. Hűen tükrözi a makói vöröshagyma jellemző vonásait, nonfiguratív alkotásként ugyanakkor az újjászületés jelképe is. Talapzatára bizakodva azt írták, készült a makói polgárok akaratából és abban a reményben, hogy a makói hagyma van, volt, lesz.

A Szegedi utcai körforgalom célja

Ami viszont nem látszik a képen, az maga a körforgalom. Ez a forgalomtechnikai megoldás azóta is viták kereszttüzében áll, bár az tény, hogy az akkori makói városvezetés kitűzött célját – általuk csökkenteni a balesetek számát a 43-as főútvonalon – kétségkívül sikerült elérni.