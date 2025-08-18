Sírok, hajók és villamosok, Szeged régi emlékei újra életre kelnek

Egy népszerű üzletlánc budapesti boltja már lehúzta a rolót, most a szegedi üzlet jövője is kérdéses lehet. Eközben a város szívében egy rejtett vasúti múzeumba juthattunk be, ahol több mint százezer relikvia őrzi a múltat. Magyar Ede sírját rendbe tették, a Família Kft. régi adásában pedig a Szőke Tisza utolsó pillanatait is újra láthatjuk.

A szegedi üzlet jövője is kérdéses lehet. Archív fotó: DM

Csődveszélybe került egy népszerű üzletlánc – a budapesti után a szegedi is bezárhat?

Egy nemzetközi, ruházati kiegészítőket értékesítő lánc pénzügyi nehézségekkel küzd, ami már Magyarországon is érezteti hatását. Mivel egy budapesti üzletük nemrég bezárt, utánajártunk, hogy mi vár a szegedi üzletre.

Hatvan éve gyűjti a vonatok titkait, van egy rejtett múzeum Szeged szívében, ahová mi most bejutottunk

Szegeden a MÁV Igazgatóság épülete múzeum is, az alagsor tíz termében, valamint a lépcsőházban tárlókban és tablókon láthatók a tárgyak, különlegességek, egyenruhák, dokumentumok. Nagy József, a Vasúttörténeti Alapítvány kuratóriumi titkára hatvan éve gyűjti a vasúthoz kötődő relikviákat, a kollekció már több mint százezer darabot számlál. Rendszeresen tart csoportoknak tárlatvezetést, lapunknak is megmutatta kincseinek egy részét.

Szeged legendás építészének nyughelye ismét méltó állapotban – így néz ki Magyar Ede sírja

Augusztus elején számoltunk be arról, hogy a Reök-palota építészének, Magyar Edének a sírja siralmas állapotban van a Dugonics temetőben, gaztenger borította. A közelmúltban kitakarították, újra méltó, látogatható állapotba került, bárki elhelyezhet ott egy szál virágot, vagy gyújthat egy mécsest az emlékére.

A Szőke Tisza hajó utolsó pillanatait örökítette meg a népszerű magyar sorozat – videóval

Hogy festett 28 éve Szeged? Megtudhatjuk, ha előkeressük az internet bugyraiból a Família Kft. 1997-es adását, melyet Szegeden forgattak. Feltűnik benne többek között a Gomba fürdő, a Szőke Tisza és egy piros villamos is.