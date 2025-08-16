Kiemelkedő teljesítményt nyújtott júliusban a szegedi vasútvonal

Kiemelkedően teljesített júliusban a szegedi vasútvonal a MÁV legújabb megjelent menetrendszerűségi riportja alapján.

A szegedi vasútvonal menetrendszerűsége a KISS motorvonatoknak köszönhetően nőtt. Archív Fotó: Frank Yvette

A júliusi adatokat ugyan erősen befolyásolta a hónap eleji orkánerejű vihar, az összehangolt havária intézkedésekkel azonban sikerült érdemben mérsékelni a károkat – osztotta meg az adatokat Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a Facebook-oldalán.

A szegedi vasútvonal sikere

A szegedi vonalon a menetrendszerűség tovább tudott nőni, így elérte a 88 százalékot. Ez főként a Napfény IC-ket vontató nagy teljesítményű mozdonyoknak, valamint az Alföld expresszekben futó, jól gyorsuló KISS motorvonatoknak köszönhető, amelyek így lehetővé teszik a gyors utascserét.