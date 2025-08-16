augusztus 16., szombat

MÁV

27 perce

Kiemelkedő teljesítményt nyújtott júliusban a szegedi vasútvonal

Jól teljesített a MÁV júliusban. A szegedi vasútvonal menetrendszerűsége elérte a 88 százalékot, a gyors KISS motorvonatoknak és Napfény IC mozdonyoknak köszönhetően.

Delmagyar.hu

Kiemelkedően teljesített júliusban a szegedi vasútvonal a MÁV legújabb megjelent menetrendszerűségi riportja alapján.

A szegedi vasútvonal híres állomásépülete.
A szegedi vasútvonal menetrendszerűsége a KISS motorvonatoknak köszönhetően nőtt. Archív Fotó: Frank Yvette

A júliusi adatokat ugyan erősen befolyásolta a hónap eleji orkánerejű vihar, az összehangolt havária intézkedésekkel azonban sikerült érdemben mérsékelni a károkat – osztotta meg az adatokat Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a Facebook-oldalán.

A szegedi vasútvonal sikere

A szegedi vonalon a menetrendszerűség tovább tudott nőni, így elérte a  88 százalékot. Ez főként a Napfény IC-ket vontató nagy teljesítményű mozdonyoknak, valamint az Alföld expresszekben futó, jól gyorsuló KISS motorvonatoknak köszönhető, amelyek így lehetővé teszik a gyors utascserét.

 

