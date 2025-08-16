40 perce
Kiemelkedő teljesítményt nyújtott júliusban a szegedi vasútvonal
Jól teljesített a MÁV júliusban. A szegedi vasútvonal menetrendszerűsége elérte a 88 százalékot, a gyors KISS motorvonatoknak és Napfény IC mozdonyoknak köszönhetően.
Kiemelkedően teljesített júliusban a szegedi vasútvonal a MÁV legújabb megjelent menetrendszerűségi riportja alapján.
A júliusi adatokat ugyan erősen befolyásolta a hónap eleji orkánerejű vihar, az összehangolt havária intézkedésekkel azonban sikerült érdemben mérsékelni a károkat – osztotta meg az adatokat Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a Facebook-oldalán.
A szegedi vasútvonal sikere
A szegedi vonalon a menetrendszerűség tovább tudott nőni, így elérte a 88 százalékot. Ez főként a Napfény IC-ket vontató nagy teljesítményű mozdonyoknak, valamint az Alföld expresszekben futó, jól gyorsuló KISS motorvonatoknak köszönhető, amelyek így lehetővé teszik a gyors utascserét.
Jó hír az utazóknak: elindult a vonatforgalom Orosháza és Vásárhely között
Az 500 traktor között minden is volt: fiatal tehetség, csinos traktoros lányok és 80 milliós járgány várt Zákányszéken