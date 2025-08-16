4 órája
Ők a szegedi vendéglátás legendái, hetven felett is a konyhában dolgoznak
A szegedi gasztronómia nagy öregjei évtizedek óta szolgálják a város ízeit és hagyományait. A szegedi vendéglátás mesterei nemcsak főznek, hanem történeteket őriznek. Munkájuk hivatás, amely a vendéglátás becsületét tartja életben.
Van az a pillanat, amikor belép az ember a vendéglátóipari egységbe és egyszerre úgy érzi: hazaérkezett. A szegedi vendéglátás öreg mesterei pontosan tudják, hogyan kell ezt az érzést megteremteni. Egy szelet múltat adnak a tányéron, ahol az ízek mellett ott van a gondoskodás, a rutin, és az a fajta figyelem, amit csak hosszú évtizedek tapasztalata tud megtanítani.
A szegedi vendéglátás nagy öregjei
Van valami megnyugtató abban, amikor az ember belép egy étterembe, és a konyhában vagy a pult mögött ismerős, régi arcokat lát. Olyanokat, akik nem tegnap kezdték, sőt, évtizedek óta tartják a vendéglátás színvonalát. A szegedi vendéglátás nagy öregjei közül Zádori Zoltán, Frank Sándor, Csiszár István, Tóth Mihály és Barta László jóval hetven felett is aktívan dolgoznak.
Néhány éve még Veres János is maga sütötte a keszeget a Diófa udvarán.
Puskás László pedig még fiatal, nincs hetven. És nem azért dolgoznak közel a nyolcvanhoz, mert muszáj, hanem mert szeretnek, mert ez az életük.
Elhivatottság és munkabírás
Átverekedték magukat a rendszerváltás zűrzavarán, kitartóan másztak felfelé a ranglétrán, míg a saját lábukra nem tudtak állni.
A munkabírásuk tiszteletet parancsol, de ami igazán példaértékű, az az elhivatottságuk.
Ők nemcsak főznek, tálalnak, szerveznek, hanem történeteket mesélnek, hagyományt őriznek és egy szakma becsületét tartják életben. Amikor a gasztronómiai trendek úgy cserélődnek, mint a nyári zápor után a felhők, különösen nagy érték, hogy vannak, akik a stabilitást, a kitartást képviselik.
Példamutatás a jövő nemzedéknek
És ha a következő generáció – meg az utána következő – róluk vesz példát, akkor a szegedi vendéglátás jövője biztos lábakon áll. Mert ők nemcsak recepteket adnak át, hanem egy hozzáállást is: hogy a vendég nemcsak egy szám, hanem ember; a szakma nem munka, hanem hivatás; és a minőség nem opció, hanem alap.
Jegyzet
