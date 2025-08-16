Ők a szegedi vendéglátás legendái, hetven felett is a konyhában dolgoznak

Van az a pillanat, amikor belép az ember a vendéglátóipari egységbe és egyszerre úgy érzi: hazaérkezett. A szegedi vendéglátás öreg mesterei pontosan tudják, hogyan kell ezt az érzést megteremteni. Egy szelet múltat adnak a tányéron, ahol az ízek mellett ott van a gondoskodás, a rutin, és az a fajta figyelem, amit csak hosszú évtizedek tapasztalata tud megtanítani.

A szegedi vendéglátás nagy öregjei ma is aktívan őrzik a város gasztronómiai hagyományait. Fotó: Shutterstock

A szegedi vendéglátás nagy öregjei

Van valami megnyugtató abban, amikor az ember belép egy étterembe, és a konyhában vagy a pult mögött ismerős, régi arcokat lát. Olyanokat, akik nem tegnap kezdték, sőt, évtizedek óta tartják a vendéglátás színvonalát. A szegedi vendéglátás nagy öregjei közül Zádori Zoltán, Frank Sándor, Csiszár István, Tóth Mihály és Barta László jóval hetven felett is aktívan dolgoznak.

Néhány éve még Veres János is maga sütötte a keszeget a Diófa udvarán.

Puskás László pedig még fiatal, nincs hetven. És nem azért dolgoznak közel a nyolcvanhoz, mert muszáj, hanem mert szeretnek, mert ez az életük.

Elhivatottság és munkabírás

Átverekedték magukat a rendszerváltás zűrzavarán, kitartóan másztak felfelé a ranglétrán, míg a saját lábukra nem tudtak állni.

A munkabírásuk tiszteletet parancsol, de ami igazán példaértékű, az az elhivatottságuk.

Ők nemcsak főznek, tálalnak, szerveznek, hanem történeteket mesélnek, hagyományt őriznek és egy szakma becsületét tartják életben. Amikor a gasztronómiai trendek úgy cserélődnek, mint a nyári zápor után a felhők, különösen nagy érték, hogy vannak, akik a stabilitást, a kitartást képviselik.

Példamutatás a jövő nemzedéknek

És ha a következő generáció – meg az utána következő – róluk vesz példát, akkor a szegedi vendéglátás jövője biztos lábakon áll. Mert ők nemcsak recepteket adnak át, hanem egy hozzáállást is: hogy a vendég nemcsak egy szám, hanem ember; a szakma nem munka, hanem hivatás; és a minőség nem opció, hanem alap.