A szemét érték: így hasznosítják újra a szelektíven gyűjtött hulladékot Szegeden

A szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás nem ördögtől való gondolat, nem igényel sok pénzt vagy időt, ugyanakkor kíméli Földünk nem megújuló energiakészletét.

Szegeden korszerűen működik a szelektív hulladékgyűjtés. A szemetet a kézi válogatás után értékesítik olyan cégek számára, amelyek újrahasznosítva fel tudják használni. Fotó: szegedpanorama.hu.

A különféle műanyagok jelentik a legnagyobb gondot. A mikroműanyagok már szinte mindenhová bekerültek, például a Marosban is kimutatható, amely áradáskor összegyűjti a partokról az eldobott szemetet.

– Igaz, magyar palackot nem találsz benne – tette hozzá Illés Tibor, a Partiscum Csillagászati Egyesület elnöke. Korábban Szegeden fotós-újságíróként dolgozott, de saját bevallása szerint lelkes szelektív hulladékgyűjtő is.

Korszerű a szegedi szelektív hulladékgyűjtés

A szegedi hulladékgyűjtés régóta jól és korszerűen működik. Főként a kertvárosban tapasztalható a szelektív hulladékgyűjtésre való hajlandóság, de a sűrűn lakott belvárosban is adott a lehetőség.

Eleinte az érzékenyítés hatékony volt, majd bevezették a sárga zsákos rendszert, amely nagyjából a mai nagy sárga hulladékgyűjtők elődje. Fontos, hogy a szelektív hulladékgyűjtőkbe üveget tenni tilos, hiszen a szelektív hulladék később kézi válogatáson megy keresztül.

A kommunális és a szelektív gyűjtőkbe nem illő hulladékokat a hulladékszigetek gyűjtik a város számos pontján. Ide tartozik például a nem visszaváltható üveg vagy a felújítások során keletkezett építkezési törmelékek. Igaz, az elhelyezhető mennyiség korlátozott.

– A hulladékszigeteken mindig rend van. Ez elsősorban az oda járó emberek érdeme – magyarázta Illés Tibor.

A hulladék sorsa

A szemét érték – ismételte újra Illés Tibor. Valóban, a leadott hulladékot számos módon lehet újrahasznosítani és értékesíteni. A Sándorfalvi út melletti hatalmas szemétdomb meglepően korszerű rendszer szerint működik. Szegeden ugyan nincs hulladékégetés, de a lerakóban keletkező gázt átalakítják, majd villamosenergiaként újrahasznosítják. Ezzel a szemétlerakó saját energiafogyasztásának egy részét tudja fedezni.

A szelektíven gyűjtött hulladék kézi válogatáson megy keresztül, ahol különböző szempont szerint szegmentálják. Ezt a hulladékot eladják olyan cégek számára, amelyek újra tudják hasznosítani. A hulladékok közül a legértékesebb a fém, azon belül is a réz.