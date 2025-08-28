Átalakulás
Szeptembertől változik a helyi buszközlekedés Szentesen
Szentes, 2025. augusztus 22. – Szeptember 1-jétől, hétfőtől módosul a helyi autóbuszok közlekedése Szentesen.
A legfontosabb változás, hogy a jövőben nem térnek be a járatok a Csongrádi útra és a Tesco áruházhoz, így megszűnnek a Tesco-járatok.
Mi változik a vonalakon?
1-es és 1T járat:
- Az 1T (Autóbusz-állomás – Drahos utca – Tesco áruház) járat megszűnik.
Helyette az 1-es busz közlekedik sűrűbben az Autóbusz-állomás és a Drahos utca között.
3-as, 3A és 3T járat:
- A 3T (Hékéd – Autóbusz-állomás – Drahos utca – Tesco áruház) járat szintén megszűnik.
- Helyette a 3-as járatok sűrűbb menetrend szerint közlekednek.
- Újdonság, hogy szeptembertől Hékédről is indul 3A jelzésű járat 11:15-kor, amely az Autóbusz-állomásig közlekedik.
Megszűnő megállóhelyek
A helyi buszok a következő megállóhelyeken szeptembertől már nem állnak meg:
- Kiss Zsigmond utca
- Tesco áruház
- Tesco áruház parkoló
Hol érhető el az új menetrend?
A szeptember 1-jétől érvényes menetrendek a szentes.mavcsoport.hu oldalon találhatók meg, a megfelelő érvényesség kiválasztása után.
