Átalakulás

1 órája

Szeptembertől változik a helyi buszközlekedés Szentesen

Szentes, 2025. augusztus 22. – Szeptember 1-jétől, hétfőtől módosul a helyi autóbuszok közlekedése Szentesen.

Delmagyar.hu

A legfontosabb változás, hogy a jövőben nem térnek be a járatok a Csongrádi útra és a Tesco áruházhoz, így megszűnnek a Tesco-járatok.

Utolsó napjukat futják a Tesco-járatok: a szeptember 1-jétől életbe lépő Szentes buszmenetrend változás teljesen átalakítja a helyi közlekedést a városban.
Mi változik a vonalakon?

1-es és 1T járat:

  • Az 1T (Autóbusz-állomás – Drahos utca – Tesco áruház) járat megszűnik.
    Helyette az 1-es busz közlekedik sűrűbben az Autóbusz-állomás és a Drahos utca között.

3-as, 3A és 3T járat:

  • A 3T (Hékéd – Autóbusz-állomás – Drahos utca – Tesco áruház) járat szintén megszűnik.
  • Helyette a 3-as járatok sűrűbb menetrend szerint közlekednek.
  • Újdonság, hogy szeptembertől Hékédről is indul 3A jelzésű járat 11:15-kor, amely az Autóbusz-állomásig közlekedik.

Megszűnő megállóhelyek

A helyi buszok a következő megállóhelyeken szeptembertől már nem állnak meg:

  • Kiss Zsigmond utca
  • Tesco áruház
  • Tesco áruház parkoló

Hol érhető el az új menetrend?

A szeptember 1-jétől érvényes menetrendek a szentes.mavcsoport.hu oldalon találhatók meg, a megfelelő érvényesség kiválasztása után.

 

