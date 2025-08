Megoldás születhet a szentmihályi iskola évek óta húzódó ügyében – galériával, videóval

A vakolat omladozik, a kerítés rozsdás és megrongált, az udvart gaz borítja – az egykori, 1928-ban épített és 2009-ben bezárt szentmihályi Gárdonyi Géza Általános Iskola siralmas képet mutat. Július elején számoltunk be arról, hogy bár a településrészen sok a gyerek – idén tizenkilencen ballagtak az óvodából – a szegedi önkormányzat eddig mindig elzárkózott az újranyitásától, pedig ebben a Karolina Iskola is segített volna. Reagálásában Botka László polgármester azt írta: most már bárkinek odaadnák a szentmihályi iskolát. Fejes Ferenc, a falu krónikása azt mondta, a városrész közösségi élete, közössége szűnik meg a szentmihályi iskola hiánya miatt.

A szentmihályi iskola ma siralmas képet mutat. Fotó: Karnok Csaba

Egyházi kézbe kerül?

Fejes Ferenc a minap azzal kereste meg lapunkat, hogy úgy tudja, nehéz sorsú, beteg gyerekeket – talán felnőtteket is – akarnak majd elhelyezni a felújítandó épületben, melynek a rekonstrukciója a szétfagyott közművek, a vízvezeték- és a fűtéscsövek miatt is, akár 500 millió forintba is kerülhet. A szegedi görögkatolikus egyház jelentkezett az ingatlanért. A falu krónikása is kiemelte: a szegedi önkormányzat hagyta lepusztulni és tönkremenni az épületet, ezért az ő kötelessége lenne felújítani.

– Nem tudjuk, hogy a katolikus szerzetesrendeknek, a karolinának és a bencéseknek miért nem adták át az épületet oktatás céljára, akik a falu gyerekeit tanították, nevelték volna az intézményben. Az önkormányzat kifogásokkal vagy magas bérleti díjjal hiúsította meg a kezdeményezéseket – közölte véleményét Fejes Ferenc. Az ügyben megkerestük Szaplonczay Miklós görögkatolikus atyát, a Szegedi Görögkatolikus Egyházközség vezetőjét, aki csak annyit mondott: a témában most nem szeretne nyilatkozni. Viszont tudomásunk szerint már többször megnézték, szemlézték az egykori sulit.