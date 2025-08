Ahogy ismerősömnek meséltem: szerda éjszaka először voltam a szegedi SBO-n, mint beteg, előtte kizárólag kísérőként jártam ott. Édesapámmal fordultam meg az intézményben többször is, úgy rémlik, főként légzési nehézségei, asztmás panaszai miatt. Nem túl kellemes emlékek, előfordult, hogy este tíz órától hajnali háromig dekkoltunk a váróban, mire megvizsgálták, majd hazaengedték. El kell ismerni, mindig akadtak sürgősebb esetek, akiket a mentő hozott be, vagy valamelyik klinikáról szállítottak át fontos vizsgálatra.

Szerda éjszaka

Szerda este én következtem. Hazafelé tartva elvesztettem az egyensúlyom, elestem, szerencsétlenül ütöttem meg magam – a fejemen, a homlokomon jobban, de a karomon is –, nem bírtam felállni, a segítő emberek mentőt hívtak és bevittek az SBO-ra. Következtek a vizsgálatok: labor, koponya CT, tetanuszt is kaptam, majd lefektettek, hogy pihenjek, és a leletekre is várni kellett. Persze, milyen az ember, kis idő múlva elkezd „hőbörögni”, hogy haza akar menni, mert másnap – inkább már aznap volt… – dolgoznia kell. Nem tudtam pihenni, aludni és ekkor jutottak eszembe azok az esetek, amikor apuval – korábbi vizsgálatoknál édesanyámmal is – vártunk és vártunk, a percek is nehezen peregtek, nemhogy az órák. Idegeskedtünk és panaszkodtunk, nem sok dicsérő, méltató szavunk volt a sürgősségi betegellátásra, az ott dolgozókra – ezt utólag is el kell ismerni. A betegként szerzett saját tapasztalat sok mindent megváltoztat. Ez történt.

Köszönöm

Hőbörgésemet feledve, az ágyon fekve gondoltam át a történteket. Elláttak, türelmesen viselkedtek velem, minden értékem megvolt, leltárt készítve tették el – tudom, ez a gyakorlat, de elesett helyzetében ezt is értékeli az ember –, és a reggeli távozáskor hiánytalanul vehettem át. Azon kívül, hogy a homlokom és az orrom színösszetétele a sebek miatt megváltozott, tulajdonképpen kutya bajom, bár a kezem és a fejem még fáj, de ebcsont beforr. Az ágyon fekve, elmélkedve arra jutottam, egy szót, amit az elbocsátásnál halkan elmormoltam, feltétlenül le kell írnom. Köszönöm, de úgy is igaz, hogy köszönjük.

