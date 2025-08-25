Pár nappal a rajt előtt: sajtóbejáráson mutatták meg, hogyan készül a SZIN

Szerdán kezdődik Magyarország második legnagyobb ifjúsági zenei fesztiválja, a Coca-Cola SZIN. Kedd este már a hangpróbákat tartják, hogy másnap beköltözhessenek a Partfürdőre az ott sátrazó fesztiválozók, és a színpadokon elindulhassanak a koncertek. Most azonban még gőzerővel zajlanak az építkezések, amelyeket hétfő délelőtt a sajtó képviselői mellett Botka László is bejárt. A polgármester kiemelte: a SZIN a legrégebbi ifjúsági zenei fesztivál, amelyet 1968-ban rendeztek meg először, majd néhány évtized kihagyás után 2003-ban indult újra.

Gőzerővel épül a Coca-Cola SZIN: szerdán elindul hazánk második legnagyobb zenei fesztiválja. Fotó: Karnok Csaba

– Akkoriban azt reméltük, hogy rövid időn belül újra régi pompájában fog tündökölni, és ez így is lett – mondta Botka László.

Hazánk második legnagyobb fesztiválszínpada a SZIN-en van

Idén tíz zenei helyszínen több mint 200 fellépő, köztük hét nemzetközi sztár várja majd a fesztiválozókat. A nagyszínpad hazánk második legnagyobb fesztiválszínpada: a 26 méter széles, 16 méter mély pódiumnál csak a Szigeten van nagyobb. Kolonics Erika fesztiváligazgató elárulta: a backstage-ben is igyekeznek olyan körülményeket teremteni a fellépőknek, hogy jól érezzék magukat. Az általuk kért ételek, italok mellett például játékgépek is szolgálják majd a koncert előtti és utáni kényelmüket.

Az idei SZIN több újdonságot is tartogat majd a látogatóknak. Egyetlen karszalagja lesz például minden vendégnek: a SZIN Extra szolgáltatásainak jogosultsága is ehhez lesz hozzácsatolva azoknak, akik fizettek a plusz kényelemért.

Silent disco, filmvetítés és szingli helyszín is lesz idén

– Visszahozzuk az évekkel ezelőtt nagy sikert aratott silent discót is: három sávon szól majd a zene az itt bulizók fülébe. Lesz filmvetítés is, a civil falu központjában 20.30-tól lehet majd lazulni a LED-fal előtt zenés mozik nézésével – sorolta Kolonics Erika. Idén kedveznek majd azoknak is, akik párt szeretnének találni a fesztiválon. A szingli helyszínre minden nap 16 órától lehet regisztrálni, és amellett, hogy különböző játékokat játszhatnak majd, a kezükön viselt sárga lufival egész éjszaka bárki számára jelezhetik, hogy nyitottak az ismerkedésre.