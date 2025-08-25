23 perce
Pár nappal a rajt előtt: sajtóbejáráson mutatták meg, hogyan készül a SZIN
Több mint százezer vendéget várnak a szerdán kezdődő fesztiválra Szegeden. A SZIN pénteki napja már most szinte teltházas, közel 1500-an dolgoznak majd azon, hogy a városba érkező és itt élő fiatalok jól érezzék magukat.
Szerdán kezdődik Magyarország második legnagyobb ifjúsági zenei fesztiválja, a Coca-Cola SZIN. Kedd este már a hangpróbákat tartják, hogy másnap beköltözhessenek a Partfürdőre az ott sátrazó fesztiválozók, és a színpadokon elindulhassanak a koncertek. Most azonban még gőzerővel zajlanak az építkezések, amelyeket hétfő délelőtt a sajtó képviselői mellett Botka László is bejárt. A polgármester kiemelte: a SZIN a legrégebbi ifjúsági zenei fesztivál, amelyet 1968-ban rendeztek meg először, majd néhány évtized kihagyás után 2003-ban indult újra.
– Akkoriban azt reméltük, hogy rövid időn belül újra régi pompájában fog tündökölni, és ez így is lett – mondta Botka László.
Hazánk második legnagyobb fesztiválszínpada a SZIN-en van
Idén tíz zenei helyszínen több mint 200 fellépő, köztük hét nemzetközi sztár várja majd a fesztiválozókat. A nagyszínpad hazánk második legnagyobb fesztiválszínpada: a 26 méter széles, 16 méter mély pódiumnál csak a Szigeten van nagyobb. Kolonics Erika fesztiváligazgató elárulta: a backstage-ben is igyekeznek olyan körülményeket teremteni a fellépőknek, hogy jól érezzék magukat. Az általuk kért ételek, italok mellett például játékgépek is szolgálják majd a koncert előtti és utáni kényelmüket.
Az idei SZIN több újdonságot is tartogat majd a látogatóknak. Egyetlen karszalagja lesz például minden vendégnek: a SZIN Extra szolgáltatásainak jogosultsága is ehhez lesz hozzácsatolva azoknak, akik fizettek a plusz kényelemért.
Silent disco, filmvetítés és szingli helyszín is lesz idén
– Visszahozzuk az évekkel ezelőtt nagy sikert aratott silent discót is: három sávon szól majd a zene az itt bulizók fülébe. Lesz filmvetítés is, a civil falu központjában 20.30-tól lehet majd lazulni a LED-fal előtt zenés mozik nézésével – sorolta Kolonics Erika. Idén kedveznek majd azoknak is, akik párt szeretnének találni a fesztiválon. A szingli helyszínre minden nap 16 órától lehet regisztrálni, és amellett, hogy különböző játékokat játszhatnak majd, a kezükön viselt sárga lufival egész éjszaka bárki számára jelezhetik, hogy nyitottak az ismerkedésre.
A területen 75 vendéglátó gondoskodik majd arról, hogy senki ne maradjon étlen-szomjan, 90 százalékuk szegedi lesz. Idén négy új repohár készült a fesztiválra, amelyet 900 forintért lehet megvásárolni, a visszaváltási értéke pedig 500 forint. Ezeken kívül a 2023-as és 2024-es poharakat is lehet még használni.
Így készül a SZINFotók: Karnok Csaba
A fesztivál nyereségét fejlesztésekre fordítják
A Coca-Cola SZIN megvalósításán közel 1500 munkatárs dolgozik. Naponta 150 biztonsági ember felügyeli majd a rendet, legnagyobb számban értelemszerűen esténként. A rendezvény költségvetése 1,7 milliárd forint, amelyből több mint 800 millió forint a jegybevétel. A többi költséget a vendéglátók és a támogatók fedezik. Botka László kiemelte, a 100 százalékban önkormányzati tulajdonú cég által szervezett fesztivál tavaly 150 millió forint nyereséggel zárult. Ezt fejlesztésekre, beruházásokra fordították, és a tervek szerint idén is így lesz.
A rendezvényre több mint százezer vendéget várnak szerdától szombatig. Ez idő alatt az éjszakai járatokat is bővítik, hogy mindenki biztonságosan haza tudjon jutni. A pénteki nap már most közelít a teltházhoz, így aki nem akar lemaradni, érdemes mielőbb megváltania belépőjét.
