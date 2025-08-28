augusztus 28., csütörtök

Bringaforradalom

54 perce

Nonstop őrzés, karszalagos rendszer, bringás forradalom: a SZIN újítása mindenkit meglep

A fesztiválozók számára kényelmes közlekedés is biztosított. A SZIN-en rekord méretű biciklitárolót alakítottak ki, ahol kényelmesen és biztonságosan lehet elhelyezni a kerékpárokat és rollereket.

Grica Eszter
Nonstop őrzés, karszalagos rendszer, bringás forradalom: a SZIN újítása mindenkit meglep

Fotó: Karnok Csaba

Idén először ezer férőhelyes, őrzött biciklitároló várja a SZIN látogatóit. A fesztivál és a Magyar Kerékpáros Klub közös szervezésében jött létre a tároló, amely jelenleg Magyarország legnagyobb őrzött biciklitárolója. 

SZIN
Tavaly kevésnek bizonyult az 500 férőhely a SZIN biciklitárolójában, ezért idén 1000 férőhelyes őrzött tárolót alakítottak ki. Fotó: Karnok Csaba

Kevés volt 500 férőhely a SZIN-ezőknek

Az előző években 500 férőhelyet biztosítottak a Szegedi Ifjúsági Napok résztvevőinek, ez azonban szűkösnek bizonyult. Már az első este több mint 600 kerékpár volt bent. Idén az autós parkoló egyik részét alakították át kerékpáros parkolóvá: a korábban 32 autót befogadó területen most ezer bicikli és roller biztonságos tárolása vált lehetővé. Motorkerékpárokat azonban nem fogadnak.

A tároló rendszere a ruhatárhoz hasonlít: a kerékpárosok karszalagot kapnak, amely egyértelműen azonosítja, kié a jármű. Az őrzött terület jóval biztonságosabb, mint amikor a bicikliket korábban szanaszét hagyták a bejáratoknál, ami akadályozta a közlekedést és gyakoriak voltak a kisebb balesetek, lopások is.

Önkéntesek is gondoskodnak a biztonságról

A biciklitároló működtetésében önkéntesek is részt vesznek. Szegvári Luca és Kucska Lili elmondták: a tároló éjjel-nappal nyitva van egészen vasárnap délig. Általában négy-öt fő fogadja a fesztiválozókat két asztalnál.

Az önkéntesek nemcsak a tárolást felügyelik, hanem a biztonságos közlekedésre is figyelmeztetik a kerékpárosokat. Rendszeresen szólnak, ha valaki lámpa nélkül indulna útnak, hiszen a kis, olcsó biciklilámpák fényét az autósok gyakran nem látják.

A kezdeményezésnek köszönhetően egyszerre lett biztonságosabb a fesztivál közlekedése és kényelmesebb a kerékpárosok számára – ráadásul az autósok sem panaszkodnak a változásra.

Fotó: Karnok Csaba

 

