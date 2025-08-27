augusztus 27., szerda

MÁV

27 perce

Éjszakai járatokkal segíti a MÁV a fesztiválozókat

Idén is biztonságosan juthatnak haza a fesztiválozók a SZIN-ről. A MÁV-csoport augusztus 27–30. között éjszakai járatokkal segít.

Csányi Cintia

Augusztus 27-e és 30-a között rendezik meg a Szegedi Ifjúsági Napokat , amelyhez a MÁV-csoport idén is éjszakai tram-train-járatokat biztosít. 

SZIN
A SZIN ideje alatt éjszakai járatokat biztosít a MÁV. Archív Fotó: Karnok Csaba

A fesztivál főbejárata mindössze tíz perc sétára van a Széchenyi téri megállótól, így könnyen elérhető a tömegközlekedés. A tapasztalatok és a résztvevők igényei alapján már szerdáról csütörtökre virradó éjjel is közlekednek a járatok Szeged és Hódmezővásárhely között, óránkénti indulással. A tram-trainekre többféle bérlet és napijegy érvényes, amelyek a MÁV appban, automatákban vagy akár a fedélzeten is megválthatók. Az utazástervezéshez az EMMA vagy a MÁV applikáció ajánlott – írja a MÁV-csoport a honlapján. 

 

