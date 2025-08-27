Drágul a csoki, titokzatos homlokzat és dübörög a SZIN Szegeden

Összegyűjtöttük a nap legérdekesebb híreit. Mutatjuk mi történt szerdán Szegeden és a vármegye településein.

A SZIN 2025 első napján ezrek buliztak Szegeden. A nagyszínpadnál Deshre és Becky Hill gondoskodott a fergeteges hangulatról. Fotó: Karnok Csaba

Meghökkentő árakon ihatjuk az italokat a SZIN-en, miközben Deshre és Becky Hillre bulizunk az első napon

A legkitartóbbak már a nyitástól kezdve a nagyszínpad előtt várták a kedvenc előadóikat. Igazi nyárzáró hangulatot hozott a SZIN első estje és az árak is minden csoportot kiszolgálnak.

Új autókat vettek át a Pick Szeged játékosai

Mobilitási partnerük vendégei voltak, átvették az új autóflottát. Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata szerdán délután átvette a Kovács Autóházban a vadonatúj Lexus gépkocsikat, amelyeket a 2025–2026-os szezonban használnak majd a játékosok, illetve a szakmai stáb. Huszonkét autóval gazdagodott a flotta, a Toyota Central Europe igazgatója, László Richárd kiemelte, hogy ezek a legmodernebb és legkörnyezetbarátabb autói a márkának.

Kiderült a titokzatos szegedi homlokzat rejtett története

Szeged építészeti öröksége tele van rejtett titkokkal. A titokzatos homlokzat a Kastélykert fogadó udvarán egy hajdani hétvégi házhoz kötődik, amely egy módos szegedi hentesmesteré volt. A legenda szerint a Dóm kimaradt tégláiból épült.

Nulla a bevételük és krumplit esznek kenyérrel – ezzel védekezett a pénzmosással vádolt testvér

Márciusban tartották az első tárgyalást, de a két vádlott között érdekellentét mutatkozott, ezért közös ügyvéd helyett újat rendeltek ki mindkettőnek. Pénzmosás miatt állt bíróság elé a zákányszéki testvérpár, de mivel a védők cseréje miatt megismételt tárgyalást tartottak szerdán a Szegedi Törvényszéken, ítélet ezúttal sem született, folytatás november 3-án.

Rossz hír az édesszájúaknak: tovább drágulhat a magyarok egyik kedvenc édessége

Van olyan bolt, ahol közel ezer forint az egyik népszerű – lila – táblás csokoládé. A kakaó világpiaci ára az elmúlt évtizedben hatalmas kilengéseket mutatott. 2025-ben a meredeken emelkedett, ami közvetlenül hat a fogyasztók pénztárcájára. 2026-os húsvét idejére már enyhülés jöhet, szóval a drágulás nem feltétlenül tart örökké.