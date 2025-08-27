augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

22°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Napi hírösszefoglaló

48 perce

Drágul a csoki, titokzatos homlokzat és dübörög a SZIN Szegeden

Címkék#homlokzat#SZIN#Pick Szeged

Szegeden szerdán a SZIN nyitónapja, új autók a Pick játékosainál, egy titokzatos homlokzat múltja, pénzmosási per folytatása és dráguló édességek adtak hírt magukról.

Delmagyar.hu

Összegyűjtöttük a nap legérdekesebb híreit. Mutatjuk mi történt szerdán Szegeden és a vármegye településein. 

SZIN
A SZIN 2025 első napján ezrek buliztak Szegeden. A nagyszínpadnál Deshre és Becky Hill gondoskodott a fergeteges hangulatról. Fotó: Karnok Csaba

Meghökkentő árakon ihatjuk az italokat a SZIN-en, miközben Deshre és Becky Hillre bulizunk az első napon

A legkitartóbbak már a nyitástól kezdve a nagyszínpad előtt várták a kedvenc előadóikat. Igazi nyárzáró hangulatot hozott a SZIN első estje és az árak is minden csoportot kiszolgálnak.

Új autókat vettek át a Pick Szeged játékosai

Mobilitási partnerük vendégei voltak, átvették az új autóflottát. Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata szerdán délután átvette a Kovács Autóházban a vadonatúj Lexus gépkocsikat, amelyeket a 2025–2026-os szezonban használnak majd a játékosok, illetve a szakmai stáb. Huszonkét autóval gazdagodott a flotta, a Toyota Central Europe igazgatója, László Richárd kiemelte, hogy ezek a legmodernebb és legkörnyezetbarátabb autói a márkának.

Kiderült a titokzatos szegedi homlokzat rejtett története

Szeged építészeti öröksége tele van rejtett titkokkal. A titokzatos homlokzat a Kastélykert fogadó udvarán egy hajdani hétvégi házhoz kötődik, amely egy módos szegedi hentesmesteré volt. A legenda szerint a Dóm kimaradt tégláiból épült.

Nulla a bevételük és krumplit esznek kenyérrel – ezzel védekezett a pénzmosással vádolt testvér

Márciusban tartották az első tárgyalást, de a két vádlott között érdekellentét mutatkozott, ezért közös ügyvéd helyett újat rendeltek ki mindkettőnek. Pénzmosás miatt állt bíróság elé a zákányszéki testvérpár, de mivel a védők cseréje miatt megismételt tárgyalást tartottak szerdán a Szegedi Törvényszéken, ítélet ezúttal sem született, folytatás november 3-án.

Rossz hír az édesszájúaknak: tovább drágulhat a magyarok egyik kedvenc édessége

Van olyan bolt, ahol közel ezer forint az egyik népszerű – lila – táblás csokoládé. A kakaó világpiaci ára az elmúlt évtizedben hatalmas kilengéseket mutatott. 2025-ben a meredeken emelkedett, ami közvetlenül hat a fogyasztók pénztárcájára. 2026-os húsvét idejére már enyhülés jöhet, szóval a drágulás nem feltétlenül tart örökké.

Megnyitotta kapuit a Coca-Cola SZIN, meglepetés várt az első belépőkre

Elindult Magyarország legnagyobb múltra visszatekintő fesztiválja. Elkezdődött a Coca-Cola SZIN 2025, az első belépők nem is sejtették, hogy meglepetés vár rájuk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu