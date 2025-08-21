2 órája
Óriásbábok és gigantikus buborékok ejtenek ámulatba, egy napra mesevilággá válik Szeged
Ez a szegedi óriás-tiszavirág már öt éves. A SZINkópé fesztivál óriásbábja már a kezdetektől ott volt a rendezvényeken, amelyet idén már ötödik alkalommal rendeznek meg. A jó hangulat, vidámság most is garantált.
A Szegedi Kövér Béla Bábszínház augusztus 22-24 között rendezi meg SZINkópé fesztivált, amely a hagyományos óriásbábos felvonulással indul pénteken. A menet a Roosevelt téri játszótértől indul, a Széchényi és a Klauzál téren át egészen a Dugonics térig vonul, a közönséget is bevonva. A bábok közül idén kiemelt helyet kap Boldizsár, a tiszavirág.
– Van nekünk egy tiszavirág-óriásbábunk is. Tudjuk, hogy a tiszavirág kérészéletű, általában egy napig él. Boldizsár már kicsit nagyobbra nőtt, mint a többiek. Már öt éve él, amióta SZINkópé fesztivál elindult – mondta Kiss Ágnes igazgató.
Boldizsár a nagyszínpad előtt, egy farönkön foglal majd helyet, onnan kíséri végig a koncerteket és előadásokat.
Fűre lépni szabad, fára mászni tilos
A szervezők idén is kiemelt figyelmet fordítanak a természet és az élővilág védelmére. Fákat ültetnek, óvják a fák körüli élővilágot. A ligetben lévő kidőlt fák élőhelyként szolgálnak a különböző rovarok számára, emiatt ezeket elkerítik, a gyerekek oda nem mászhatnak fel.
A néhány hete pusztító vihar okozta károk miatt a területet szakemberekkel együtt vizsgálták át. Emiatt azt a területet, amelyet korábban a csecsemőszínház számára jelöltek ki, idén teljesen lezárják. Több fát kordonnal vettek körbe, az igazgató külön hangsúlyozta: fára mászni most különösen nem szabad. Változatos programok, előadások, játékok, koncertek várják majd a gyermekeket egész hétvégén, így bőven lesz mivel lekötniük magukat.
A közösségépítés a SZINkópé Fesztivál egyik fő célja
A fesztiválon idén sem lesz catering, ugyanis a közösségi élményt ennél fontosabbnak tartják.
– A bábszínház mindig egy közösséget próbált összehozni. A családok piknikeznek, hozzák a kis elemózsiájukat, elkezdenek ismerkedni, ez mindennél fontosabb – fogalmazott Kiss Ágnes.
A résztvevők fél óránként együtt ebédelhetnek valamelyik bábszínésszel. Leterített pokrócokhoz bárki odamehet ismerkedni, beszélgetni. Az igazgató elmondta, számukra fontos, hogy ne csak a színpadról találkozzanak a közönséggel, hanem kötetlen formában is kapcsolódjanak.
A résztvevők ezen kívül is találkozhatnak a fellépőkkel: például négy szegedi kötődésű író olvas majd fel a saját mesekönyvéből a szegedi gyerekeknek. A kicsik akár saját bábjaikat is elhozhatják, a bábszínészekkel és önkéntesekkel együtt bábozhatnak a szőnyegen.
Lesz zeneszőnyeg, ahová saját hangszerrel is lehet csatlakozni, néptánctanulás, zsonglőrködés, árnyjáték és természetesen az óriásbuborék sem maradhat el. A nagy játéktéren Tekergőtér, valamint Pécsről a Ludibundus játéktér várja a gyerekeket. Ezek mellett még persze nagyon sok intézmény képviselteti magát.
– A legfontosabb, hogy együtt fogunk mókázni, egy gyermekparadicsomot fogunk odavarázsolni ebben az évben is – mondta az igazgató.
Minden nap 10 órától 18 óráig fognak működni a játékterek, 18 órától pedig mindenkit várnak a zárókoncertre. Szombaton az Apacuka zenekar, vasárnap pedig a Kolompos együttes tart koncertet.
