SZKT
11 perce
Burkolat javítási munkálatok miatt változik a tömegközlekedés menete Szegeden
Augusztus 28-tól burkolat javítási munkákat végeznek a Tisza Lajos krt. Gogol utca és Mikszáth Kálmán utca közötti szakaszán, osztotta meg az SZKT.
A munkálatok miatt a trolibuszok és az autóbuszok a jelzett szakaszon a forgalmi sávban közlekednek majd. A javítási munkálatok ideje várhatóan üzemkezdettől üzemzárásig fog tartani – írja Facebook-oldalán az SZKT.
A munkálatok idején minden megállóhely változatlanul elérhető marad, nem marad ki és nem is kerül áthelyezésre. A forgalmi rend módosítása miatt azonban kisebb torlódások alakulhatnak ki, így mind a közösségi közlekedésben, mind az autósoknál néhány perccel hosszabb utazási időre érdemes készülni.
