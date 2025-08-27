Burkolat javítási munkálatok miatt változik a tömegközlekedés menete Szegeden

A munkálatok miatt a trolibuszok és az autóbuszok a jelzett szakaszon a forgalmi sávban közlekednek majd. A javítási munkálatok ideje várhatóan üzemkezdettől üzemzárásig fog tartani – írja Facebook-oldalán az SZKT.

Változik a tömegközlekedés menete az SZKT szerint. Illusztráció: Török János

A munkálatok idején minden megállóhely változatlanul elérhető marad, nem marad ki és nem is kerül áthelyezésre. A forgalmi rend módosítása miatt azonban kisebb torlódások alakulhatnak ki, így mind a közösségi közlekedésben, mind az autósoknál néhány perccel hosszabb utazási időre érdemes készülni.