Modern, biztonságos ellátóhely

20 perce

Minden egy helyen: közel egymilliárdos fejlesztés, új szociális központ épül Mórahalmon

Címkék#Mórahalom#szolgáltató központ#beruházás

Mórahalmon megkezdődött az új szolgáltató központ építése a Kossuth parkban. A Szociális Szolgáltató Központ modern, biztonságos és barátságos helyet nyújt majd az időseknek, a demens betegeknek és a rászoruló családoknak. A beruházás teljes egészében támogatott, és 2026-ra készül el.

Arany T. János

Mórahalmon fontos fejlesztés indult. A Kossuth parkban megkezdődött annak az új Szociális Szolgáltató Központnak a kialakítása, amely hamarosan méltó, barátságos és biztonságos helyet nyújt majd az időseknek, a demens betegeknek és a szociális ellátásra szoruló családoknak.

Épül a szociális szolgáltató központ.
Folyik az új Szociális Szolgáltató Központ építése Mórahalmon, a Kossuth parkban. Fotó: Török János

Szociális Szolgáltató Központ épül Mórahalmon

A több mint 807 millió forintos beruházás teljes egészében támogatott, uniós és hazai forrásból valósul meg a Széchenyi Terv Plusz program részeként. Az új épület nem csupán falakat és tetőt jelent: modern, emberközpontú terek születnek, ahol a gondoskodás és a törődés lesz az igazi alap.

A fejlesztés célja és háttere

A központ egyszerre váltja majd ki a város jelenlegi két szociális tagintézményét, amelyek ma már szűkösek és bővítésre alkalmatlanok.

 Itt azonban minden meglesz, amire egy 21. századi ellátóhelynek szüksége van: akadálymentes pihenők és zuhanyzók, kényelmes öltözők, személyzeti irodák, valamint elkülönített, biztonságos terek a demens betegek számára. 

Az idősek nappali ellátása, az étkeztetés és a házi segítségnyújtás mind egy fedél alá kerül, így az ellátás sokkal gördülékenyebb és személyre szabottabb lesz.

Az idősek és családjaik támogatása

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központja mintegy 75 idős embernek biztosít majd nappali felügyeletet és étkezést. A demens ellátás bevezetése pedig nemcsak az érintettek életét teszi könnyebbé, hanem a családtagok válláról is levesz terhet, segítve őket abban, hogy munkát vállalhassanak vagy több pihenéshez jussanak.

Mikorra készül el az új központ?

A tervek szerint 2026 augusztusára elkészül az új intézmény, amely Mórahalom egyik legfontosabb közösségi helyévé válhat. Addig is a város lakói nap mint nap láthatják, ahogy a Kossuth parkban formát ölt az új szolgáltató központ. 

 

 

