20 perce
Minden egy helyen: közel egymilliárdos fejlesztés, új szociális központ épül Mórahalmon
Mórahalmon megkezdődött az új szolgáltató központ építése a Kossuth parkban. A Szociális Szolgáltató Központ modern, biztonságos és barátságos helyet nyújt majd az időseknek, a demens betegeknek és a rászoruló családoknak. A beruházás teljes egészében támogatott, és 2026-ra készül el.
Mórahalmon fontos fejlesztés indult. A Kossuth parkban megkezdődött annak az új Szociális Szolgáltató Központnak a kialakítása, amely hamarosan méltó, barátságos és biztonságos helyet nyújt majd az időseknek, a demens betegeknek és a szociális ellátásra szoruló családoknak.
Szociális Szolgáltató Központ épül Mórahalmon
A több mint 807 millió forintos beruházás teljes egészében támogatott, uniós és hazai forrásból valósul meg a Széchenyi Terv Plusz program részeként. Az új épület nem csupán falakat és tetőt jelent: modern, emberközpontú terek születnek, ahol a gondoskodás és a törődés lesz az igazi alap.
A fejlesztés célja és háttere
A központ egyszerre váltja majd ki a város jelenlegi két szociális tagintézményét, amelyek ma már szűkösek és bővítésre alkalmatlanok.
Itt azonban minden meglesz, amire egy 21. századi ellátóhelynek szüksége van: akadálymentes pihenők és zuhanyzók, kényelmes öltözők, személyzeti irodák, valamint elkülönített, biztonságos terek a demens betegek számára.
Az idősek nappali ellátása, az étkeztetés és a házi segítségnyújtás mind egy fedél alá kerül, így az ellátás sokkal gördülékenyebb és személyre szabottabb lesz.
Az idősek és családjaik támogatása
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központja mintegy 75 idős embernek biztosít majd nappali felügyeletet és étkezést. A demens ellátás bevezetése pedig nemcsak az érintettek életét teszi könnyebbé, hanem a családtagok válláról is levesz terhet, segítve őket abban, hogy munkát vállalhassanak vagy több pihenéshez jussanak.
Mikorra készül el az új központ?
A tervek szerint 2026 augusztusára elkészül az új intézmény, amely Mórahalom egyik legfontosabb közösségi helyévé válhat. Addig is a város lakói nap mint nap láthatják, ahogy a Kossuth parkban formát ölt az új szolgáltató központ.
