Utolsó esély a cégeknek, hogy belépőt kapjanak az álomalkalmazottak vadászmezejére

Már csak néhány napja maradt a cégeknek, hogy standhoz jussanak a régió legnagyobb álláskeresési fórumán. Az SZTE állásbörze rendszerint tömegével vonzza a friss diplomásokat. A vállalatok álomalkalmazottakra, a fiatalok álommunkákra csaphatnak le.

Delmagyar.hu

Szeptember 3-ig jelentkezhetnek azok a cégek, akik részt szeretnének venni a dél-alföldi régió legnagyobb álláskeresési fórumán. Az SZTE állásbörze minden tavasszal és ősszel az álláskeresők és munkaadók legnagyobb találkozóhelye, kiállítók és érdeklődő fiatalok tömegét vonzza. A Szegedi Tudományegyetem ötvenedik állásbörzéje okóber 8-án lesz, és ezúttal is az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ (TIK) ad majd otthont a fórumnak. 

SZTE állásbörze
SZTE állásbörze: sok friss diplomás fiatalra már a helyszínen lecsapnak a kiállító cégek. Archív fotó: Gémes Sándor

SZTE állásbörze: kivételes lehetőség a cégeknek 

Az SZTE azokat a vállalatokat, mikrovállalkozásokat és szolgáltatókat várja az állásbörzére, akik szeretnének közvetlen kapcsolatot teremteni a jövő képzett munkavállalóival. Megmutathatják magukat egy széles és motivált álláskeresői bázis előtt. Nem csak azok a cégek jeletkezhetnek, akik konkrét munkahelyeket kínálnak, hanem azok a vállalkozások is, amelyek szeretnének az SZTE valamely karának szakmai gyakorlati programjába bekapcsolódni, álláskereséshez kapcsolódó szolgáltatást – továbbképzés, nyelvoktatás, munkaerő-közvetítés, önkéntesség – kínálnak, vagy egyszerűen kapcsolatépítési lehetőséget keresnek.

Karrierépítés lépésről lépésre

A tájékozódni vágyó fiatalok pedig nemcsak az állás- és gyakornoki ajánlatokról értesülhetnek, de közvetlenül találkozhatnak a vállalatok képviselőivel, akik személyesen mutatják be a munkaköröket, a vállalati kultúrát és azokat a karrierlehetőségeket, amelyek segíthetnek a fiatal szakembereknek a piacon való helytállásban. 

A szervezők ráadásul minden SZTE állásbörze alkalmával felkészítő programokkal is készülnek az érdeklődő hallgatók és álláskereső friss diplomás fiatalok számára. A workshopokon, egyéni tanácsadásokon megtanulhatják, hogyan érdemes önéletrajzot írni, hogyan készüljenek fel egy állásinterjúra, és hogyan képviselhetik magukat magabiztosan a munkaerőpiacon. 

 

