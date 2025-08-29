1 órája
Utolsó esély a cégeknek, hogy belépőt kapjanak az álomalkalmazottak vadászmezejére
Már csak néhány napja maradt a cégeknek, hogy standhoz jussanak a régió legnagyobb álláskeresési fórumán. Az SZTE állásbörze rendszerint tömegével vonzza a friss diplomásokat. A vállalatok álomalkalmazottakra, a fiatalok álommunkákra csaphatnak le.
Szeptember 3-ig jelentkezhetnek azok a cégek, akik részt szeretnének venni a dél-alföldi régió legnagyobb álláskeresési fórumán. Az SZTE állásbörze minden tavasszal és ősszel az álláskeresők és munkaadók legnagyobb találkozóhelye, kiállítók és érdeklődő fiatalok tömegét vonzza. A Szegedi Tudományegyetem ötvenedik állásbörzéje okóber 8-án lesz, és ezúttal is az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ (TIK) ad majd otthont a fórumnak.
SZTE állásbörze: kivételes lehetőség a cégeknek
Az SZTE azokat a vállalatokat, mikrovállalkozásokat és szolgáltatókat várja az állásbörzére, akik szeretnének közvetlen kapcsolatot teremteni a jövő képzett munkavállalóival. Megmutathatják magukat egy széles és motivált álláskeresői bázis előtt. Nem csak azok a cégek jeletkezhetnek, akik konkrét munkahelyeket kínálnak, hanem azok a vállalkozások is, amelyek szeretnének az SZTE valamely karának szakmai gyakorlati programjába bekapcsolódni, álláskereséshez kapcsolódó szolgáltatást – továbbképzés, nyelvoktatás, munkaerő-közvetítés, önkéntesség – kínálnak, vagy egyszerűen kapcsolatépítési lehetőséget keresnek.
Karrierépítés lépésről lépésre
A tájékozódni vágyó fiatalok pedig nemcsak az állás- és gyakornoki ajánlatokról értesülhetnek, de közvetlenül találkozhatnak a vállalatok képviselőivel, akik személyesen mutatják be a munkaköröket, a vállalati kultúrát és azokat a karrierlehetőségeket, amelyek segíthetnek a fiatal szakembereknek a piacon való helytállásban.
A szervezők ráadásul minden SZTE állásbörze alkalmával felkészítő programokkal is készülnek az érdeklődő hallgatók és álláskereső friss diplomás fiatalok számára. A workshopokon, egyéni tanácsadásokon megtanulhatják, hogyan érdemes önéletrajzot írni, hogyan készüljenek fel egy állásinterjúra, és hogyan képviselhetik magukat magabiztosan a munkaerőpiacon.
