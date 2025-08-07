Legendává vált a szegedi orvoskar történetében, most ünnepelte századik születésnapját

Százéves lett Béládi Ilona, a szegedi orvosegyetem első női tanszékvezetője. A SZTE ikonikus alakjáról az egyetem közölt hosszabb írást, melyben összeszedték életének fontosabb állomásait. Béládi Ilona Szegeden született, itt végezte tanulmányait. Érdeklődése először a humán irányba vitte: 1943-ban az egyetem bölcsészkarán a latin, történelem, olasz szakon kezdte meg tanulmányait. Az orosz hadsereg elől menekülve, a családjával együtt 1944 októberében azonban elhagyta Szegedet. Két hónapot Kaposváron, majd három hónapot Lentiszombathelyen töltöttek, mielőtt visszatértek Szegedre, ahol barátnőjére, a származása miatt elhurcolt, orvosnak készülő Kiss Anikóra is emlékezve átiratkozott a szegedi egyetem orvosi karára. Ott Summa cum laude kitüntetéses minősítéssel 1950-ben kapott orvosi diplomát.

Az SZTE első női tanszékvezetője betöltötte századik életévét. Fotó: SZTE

Béládi Ilona az SZTE ikonikus alakja

Egyetemi évei alatt diákkörösként került Ivánovics György, a magyar mikrobiológiai kutatás megalapítója, kétszeres Kossuth-díjas orvos, akadémikus, a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi hírű professzora vezette Mikrobiológiai Intézetbe.

Bejárta a szakmai és tudományos ranglétrát, majd professzora utódjaként 20 éven át, 1974—1994 között, nyugállományba vonulásáig igazgatóként vezette az intézetet.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán és közvetlen jogelődjein ő volt az első nőként kinevezett tanszékvezető. Kutatóként, tudományos munkája minősítéseként elnyerte az MTA orvostudomány doktora címet.

Kutatásai

A virológia és az immunológia területén kiemelkedő személyiség, akit különösen az interferonokkal kapcsolatos úttörő munkájáról ismerünk

. A munkatársaival elért kutatási eredményei között mérföldkőnek számít a hazai vírusdiagnosztikában, hogy ki tudták mutatni a vírusokat emberi vizsgálati anyagokból.

Kevés kutatónak adatik meg, hogy munkájának gyakorlati hasznát is tapasztalja. Béládi Ilona professzor e kutatói körhöz tartozik 7 szabadalmával. A vezetésével laboratóriumi méretekben kidolgozott technológia felhasználásával még napjainkban is gyártanak interferont.