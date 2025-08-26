Titkos jó hír a szülőknek és diákoknak: kettővel rövidebb lesz a következő tanév

Utolsó hetébe érkezett a vakáció: jövő hétfőn becsengetnek az általános és középiskolákban. Reméljük, ezzel nem rontjuk el teljesen a nyári szünet végét, de összeszedtük, mire számíthatnak a diákok a következő tanévben.

Idén 181 napot töltenek iskolában a diákok

A 2025/2026-os tanév összesen 181 tanítási napból áll – kettővel rövidebb lesz, mint az előző. Szeptember 1-jén kezdődik és június 19-én ér véget, a végzős középiskolások számára azonban már április 30-án befejeződik.

Az első pihenőig, az őszi szünetig október 23-ig kell várni. A szünet november 2-ig tart.

A téli szünet december 20-tól január 4-ig, a tavaszi szünet április 2-tól 12-ig lesz.

A tervezet szerint a gimnáziumok és szakgimnáziumok 9–11. évfolyamán május 4. és 8. között – azaz az érettségi vizsgák első hetében – tantermen kívüli, digitális munkarendben zajlik majd az oktatás.

Határidők és fontos dátumok a tanévből

Az őszi írásbeli érettségi vizsgák október 10-én kezdődnek és október 27-ig tartanak. Az emelt szintű szóbeli vizsgákat november 6–10. között, a középszintűeket november 17–21. között rendezik meg.

A tavaszi írásbeli érettségi vizsgák május 4. és 22. között lesznek. Az emelt szintű szóbeliket június 3–10. között, a középszintűeket június 15. és július 1. között tartják.

A nyolcadikosoknak a központi írásbeli felvételi vizsgára december 1-jéig kell jelentkezniük, a vizsgákat január 24-én tartják. A szóbeli vizsgák március 2. és 19. között lesznek.

Az általános iskola első évfolyamára a beiratkozás április 23-án és 24-én lesz.