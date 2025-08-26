augusztus 26., kedd

Izsó névnap

27°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Metrend

1 órája

Titkos jó hír a szülőknek és diákoknak: kettővel rövidebb lesz a következő tanév

Címkék#vizsga#szünet#tanév

Hétfőn újra becsengetnek az iskolákban: kezdődik az új tanév, amelynek rendjét alább összegyűjtöttük.

Delmagyar.hu

Utolsó hetébe érkezett a vakáció: jövő hétfőn becsengetnek az általános és középiskolákban. Reméljük, ezzel nem rontjuk el teljesen a nyári szünet végét, de összeszedtük, mire számíthatnak a diákok a következő tanévben. 

A következő tanév rendje
Ahogy a madárkiállítás is sok látogatót vonz, úgy a következő tanév menetrendje is minden diákot és szülőt érint: mutatjuk a legfontosabb dátumokat. Illusztráció: Shutterstock

Idén 181 napot töltenek iskolában a diákok

A 2025/2026-os tanév összesen 181 tanítási napból áll – kettővel rövidebb lesz, mint az előző. Szeptember 1-jén kezdődik és június 19-én ér véget, a végzős középiskolások számára azonban már április 30-án befejeződik.

Az első pihenőig, az őszi szünetig október 23-ig kell várni. A szünet november 2-ig tart.
A téli szünet december 20-tól január 4-ig, a tavaszi szünet április 2-tól 12-ig lesz.

A tervezet szerint a gimnáziumok és szakgimnáziumok 9–11. évfolyamán május 4. és 8. között – azaz az érettségi vizsgák első hetében – tantermen kívüli, digitális munkarendben zajlik majd az oktatás.

Határidők és fontos dátumok a tanévből

Az őszi írásbeli érettségi vizsgák október 10-én kezdődnek és október 27-ig tartanak. Az emelt szintű szóbeli vizsgákat november 6–10. között, a középszintűeket november 17–21. között rendezik meg.

A tavaszi írásbeli érettségi vizsgák május 4. és 22. között lesznek. Az emelt szintű szóbeliket június 3–10. között, a középszintűeket június 15. és július 1. között tartják.

A nyolcadikosoknak a központi írásbeli felvételi vizsgára december 1-jéig kell jelentkezniük, a vizsgákat január 24-én tartják. A szóbeli vizsgák március 2. és 19. között lesznek.

Az általános iskola első évfolyamára a beiratkozás április 23-án és 24-én lesz.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu