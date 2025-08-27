augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

30°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hamarosan becsengettnek!

1 órája

Három gyerekkel sem pánikol a suli előtt, így készül a tanévkezdésre egy szegedi édesanya

Címkék#bevásárlás#egészség#tanévkezdés#tudatosság#nagycsaládos

Hamarosan újra becsöngetnek az iskolákban, kezdődik a tanév. A családok gőzerővel készülnek a tanévkezdésre, hiszen a tudatos tervezés nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a lehető legkevesebb gonddal teljen el az új tanév.

Grica Eszter

Az iskolakezdés sok szülő számára okoz fejtörést. A végtelennek tűnő bevásárlólista és a rengeteg tennivaló csak akkor kezelhető, ha időben elkezdjük megtervezni a teendőinket. Kocsisné Balog Natália, sándorfalvi háromgyermekes édesanya mesélt arról, hogyan lehet hatékony és pénztárcabarát a tanévkezdés. 

tanévkezdés
Érdemes előre gondolni a tanévkezdésre, hiszen a tudatos tervezés sok felesleges gondot megelőzhet. Fotó: Karnok Csaba. 

Tudatos tervezéssel az egyszerűbb tanévkezdésért

A 10 éves Máté, a 8 éves Lenke és a 4 éves Ida egy bevásárlóközpont játszóterén szaladgáltak, miközben édesanyjuk egy asztalnál dolgozott. Így vártak minket: szervezetten, mégis vidám harmóniában. Máté idén már felső tagozatos lesz, Lenke pedig a harmadik osztályt kezdi. A nagybevásárlást időben megejtették, már csak néhány holmi beszerzése maradt hátra.

– A nagyfiús iskolatáskát Máténak már tavaly szeptemberben megvettük a leárazásokon – mesélte Natália. 

Ma már nem annyira divat, de azért előfordul, hogy a szülők egymás között cserélik a kinőtt holmikat. 

A családban ők is így tesznek, ami az egyik gyereknél feleslegessé vált, a másik még hasznát veszi. A bevásárlást igyekszik előre megtervezni. Az akciókat figyeli, és akkor vásárol, amikor még nagy a választék.

 A bevásárlóközpontok mindenféle árkategóriában kínálnak termékeket, így mindenki megtalálhatja a neki megfelelőt. Érdemes viszont időben kezdeni, hogy a jó ár-értékű termékek hamar elfogynak.

Nemcsak a tanszerekkel készülnek az iskolaévre

A tanszerek beszerzése csak egy része a teendőknek, ezen kívül az édesanya arra is odafigyel, hogy a gyerekek időben visszaszokjanak a korai lefekvéshez. A napi fél óra olvasás náluk elmaradhatatlan, Máté osztályában ráadásul ötös jár azért, ha valaki bemutatja, mit olvasott.

Natália három gyermeket nevel, otthonról dolgozik, az iskolában SZMK-tag, az óvodában pedig az SZMK elnöke. Ennyi helyen egyszerre helytállni valóban csodálatra méltó, ezért is vallja: a tudatos tervezés elengedhetetlen. Fia osztályában a szülői összetartás is példaértékű, ami sokat segít a mindennapokban.

Fotó: Karnok Csaba

Az egészség az első

A család jó időben biciklivel jár iskolába, pedig nincs közel az intézmény. A gyerekek a különböző sportlehetőségeket is kipróbálják, az immunrendszer erősítését pedig már augusztusban elkezdik.

– Augusztustól nagyobb hangsúlyt fektetek az immunerősítésre, hogy a feszített tempó ne okozzon gondot. Inkább költök étrend-kiegészítőkre, mint a gyógyszerekre. Fontosnak tartom, hogy megfelelő vitaminokkal támogassuk nemcsak a gyerekek, hanem a saját egészségünket is, így mindannyian jobban tudunk teljesíteni – magyarázta az édesanya.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu