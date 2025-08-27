Három gyerekkel sem pánikol a suli előtt, így készül a tanévkezdésre egy szegedi édesanya

Az iskolakezdés sok szülő számára okoz fejtörést. A végtelennek tűnő bevásárlólista és a rengeteg tennivaló csak akkor kezelhető, ha időben elkezdjük megtervezni a teendőinket. Kocsisné Balog Natália, sándorfalvi háromgyermekes édesanya mesélt arról, hogyan lehet hatékony és pénztárcabarát a tanévkezdés.

Érdemes előre gondolni a tanévkezdésre, hiszen a tudatos tervezés sok felesleges gondot megelőzhet. Fotó: Karnok Csaba.

Tudatos tervezéssel az egyszerűbb tanévkezdésért

A 10 éves Máté, a 8 éves Lenke és a 4 éves Ida egy bevásárlóközpont játszóterén szaladgáltak, miközben édesanyjuk egy asztalnál dolgozott. Így vártak minket: szervezetten, mégis vidám harmóniában. Máté idén már felső tagozatos lesz, Lenke pedig a harmadik osztályt kezdi. A nagybevásárlást időben megejtették, már csak néhány holmi beszerzése maradt hátra.

– A nagyfiús iskolatáskát Máténak már tavaly szeptemberben megvettük a leárazásokon – mesélte Natália.

Ma már nem annyira divat, de azért előfordul, hogy a szülők egymás között cserélik a kinőtt holmikat.

A családban ők is így tesznek, ami az egyik gyereknél feleslegessé vált, a másik még hasznát veszi. A bevásárlást igyekszik előre megtervezni. Az akciókat figyeli, és akkor vásárol, amikor még nagy a választék.

A bevásárlóközpontok mindenféle árkategóriában kínálnak termékeket, így mindenki megtalálhatja a neki megfelelőt. Érdemes viszont időben kezdeni, hogy a jó ár-értékű termékek hamar elfogynak.

Nemcsak a tanszerekkel készülnek az iskolaévre

A tanszerek beszerzése csak egy része a teendőknek, ezen kívül az édesanya arra is odafigyel, hogy a gyerekek időben visszaszokjanak a korai lefekvéshez. A napi fél óra olvasás náluk elmaradhatatlan, Máté osztályában ráadásul ötös jár azért, ha valaki bemutatja, mit olvasott.

Natália három gyermeket nevel, otthonról dolgozik, az iskolában SZMK-tag, az óvodában pedig az SZMK elnöke. Ennyi helyen egyszerre helytállni valóban csodálatra méltó, ezért is vallja: a tudatos tervezés elengedhetetlen. Fia osztályában a szülői összetartás is példaértékű, ami sokat segít a mindennapokban.

Fotó: Karnok Csaba

Az egészség az első

A család jó időben biciklivel jár iskolába, pedig nincs közel az intézmény. A gyerekek a különböző sportlehetőségeket is kipróbálják, az immunrendszer erősítését pedig már augusztusban elkezdik.

– Augusztustól nagyobb hangsúlyt fektetek az immunerősítésre, hogy a feszített tempó ne okozzon gondot. Inkább költök étrend-kiegészítőkre, mint a gyógyszerekre. Fontosnak tartom, hogy megfelelő vitaminokkal támogassuk nemcsak a gyerekek, hanem a saját egészségünket is, így mindannyian jobban tudunk teljesíteni – magyarázta az édesanya.