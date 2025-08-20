augusztus 20., szerda

Könnyebb iskolakezdés

3 órája

Megérkeztek az iskolákba a tanévkezdési utalványok, a szülők is hamarosan átvehetik őket

Címkék#tanévkezdési támogatás#utalvány#makó

Makón kilencedik éve segíti az önkormányzat az iskolás gyerekeket. A tanévkezdés most 15 ezer forintos támogatással könnyebb a családoknak.

Szabó Imre

A helyi általános iskolák a napokban megkapták azokat az egyenként 15 ezer forint értékű tanévkezdési utalványokat, amelyekkel a városban tanuló makói gyerekek beiskolázását segíti az önkormányzat – közölte a makói városháza. Az átvétel helyéről és időpontjáról az intézmények értesítik a szülőket.

A tanévkezdést az utalványokkal segítik MAkón.
A tanévkezdés az utalványokkal könnyebb Makón. Fotó: Farkas Éva Erszébet közösségi oldala

A tanévkezdést kilenc éve segítik Makón

Mint korábban megírtuk, Makón a képviselő-testület még év elején, februárban hozott döntést arról, hogy a város idei költségvetéséből biztosítja a tanévkezdés megkönnyítéséhez szükséges összeget. Idén 1656 diák kap utalványt. Úgynevezett Rewin-utalványokról van szó. Ezeket több mint 60 makói üzletben lehet beváltani, és nemcsak tanszerre, hanem gyakorlatilag bármire. A makói önkormányzat 2016 óta segíti a helybeli általános iskolások szüleit. A különbség azóta annyi, hogy a támogatás összege eredetileg 3 ezer forint volt, 2021 óta pedig 15 ezer forint. A városi költségvetésnek a támogatás biztosítása ebben az évben nagyjából 24 millió forintos kiadást jelent. 

Megtudtuk, az iskolákban szeptember 1-ig lehet átvenni a beiskolázási utalványokat. Aki ezt valamiért nem tudja megtenni, az Infopontba mehet érte szeptember 30-ig.

 

