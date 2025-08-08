Nyolcezerből is megúszható lenne az iskolakezdés, de a legtöbben ennél jóval többet költenek

Kevesebb mint egy hónap van hátra az iskolakezdésig, így most mindenki, akinél diák van a családban, tanszereket vásárol. A papír-írószer boltokban nagyjából 3 hete tart a csúcsszezon, augusztus végéig valószínűleg ezekben az üzletekben lehetetlen lesz elkerülni a tömeget.

A tanszerek idén nem drágultak, de így sem lesz olcsó mulatság a beiskolázás. Fotó: Török János

A legnagyobb roham mindig augusztus 20 után van. Akad, aki olyankor áll neki a szükséges holmik beszerzésének és olyan is, aki még elfelejtett ezt-azt

– beszélt tapasztalatáról Varga Péter, a Printker vezérigazgatója. Maros utcai áruházukban azonban most is folyamatosan állnak a pénztáraknál a nap minden órájában.

Ma már nem a legolcsóbb tanszereket keresik

A tavalyi évhez képest nem emelkedtek az árak, addigra minden gyártó érvényesítette a hirtelen megnőtt energiaárakat, ami az emlékezetes drágulást hozta a papírpiacon. Azóta viszont nem változtak a körülmények

– mondta el lapunknak Varga Péter, aki szerint egy alsóst, akinek nem kell iskolatáskát venni, akár 8 ezer forintból is be lehet idén iskolázni. Igaz, a legtöbben ma már nem a legolcsóbb termékeket keresik.

Huszonöt éve a vevők 95 százaléka még füzetből a legkedvezőbb árút vette meg, most ugyanezt a kategóriát csak a vásárlók 5 százaléka választja. Úgy látjuk, fontosabb szempont lett, hogy a gyereknek tetszen, amivel iskolába megy

– magyarázta. Éppen ezért nincs is átlagos kosárérték, hiszen mindenki egyéni ízlése szerint válogatja össze tanszereit: ki ebben, ki abban köt kompromisszumot.

A végösszeg között viszont akár tízszeres is lehet az eltérés.

LED-es iskolatáska, Stitch-es ragasztó

Vegyük példának az iskolatáskát. A Printkerben egy jó minőségű, ergonomikus kialakítású darab, melyhez tolltartó és tornazsák is tartozik, akár 23 ezer forintért is elérhető. Ugyanakkor van 80 ezer forintos iskolatáska is. A vitrinben bemutatott osztrák darabban van többek között beépített LED-világítás és a díszítő elem is cserélhető rajta, ha gazdája pár hónap után megunta volna. De az apróbb eszközök között is lehetnek lényeges különbségek.

Ceruzából is van három minőség. A legolcsóbban sokszor eltörik a bél, nehéz kihegyezni és karcolja a papírt. Van az átlagos minőség, ami már teljesen elfogadható és a prémium, amiben a bél törhetetlen, a ceruza hajlítható és esetleg nem is grafit, hanem műanyag van benne. Sokan csak legyintenek, hogy a ceruza ceruza, pedig teljesen más élmény egy minőségi, vagy legalább egy középkategóriás írószerrel írni, mint egy olcsó darabbal

– mondta. Van, aki erre költ többet, más arra, hogy szép füzete legyen.

Nagyon kedveltek most a Forever Young termékek, a Liverpool-os logóval és játékosaik fotójával ellátottak, illetve a Gabby Dollhouse és a Stitch mesék figuráival készített tanszerek

– sorolta Varga Péter. Utóbbiból teljes cukiságszortimentet tartanak Stitch-es fejű ragasztótól a csillagkutya figurájával díszített, hajlítható tollig.