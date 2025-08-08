2 órája
Nyolcezerből is megúszható lenne az iskolakezdés, de a legtöbben ennél jóval többet költenek
Gyermeke LED-es iskolatáskára vágyik? Vagy rágható ceruzavégre, hogy ne a grafitot csócsálja? A tanszerek piacán szinte már minden van. Megnéztük az idei slágereket és persze azt, mennyibe kerül idén a beiskolázás.
Kevesebb mint egy hónap van hátra az iskolakezdésig, így most mindenki, akinél diák van a családban, tanszereket vásárol. A papír-írószer boltokban nagyjából 3 hete tart a csúcsszezon, augusztus végéig valószínűleg ezekben az üzletekben lehetetlen lesz elkerülni a tömeget.
A legnagyobb roham mindig augusztus 20 után van. Akad, aki olyankor áll neki a szükséges holmik beszerzésének és olyan is, aki még elfelejtett ezt-azt
– beszélt tapasztalatáról Varga Péter, a Printker vezérigazgatója. Maros utcai áruházukban azonban most is folyamatosan állnak a pénztáraknál a nap minden órájában.
Ma már nem a legolcsóbb tanszereket keresik
A tavalyi évhez képest nem emelkedtek az árak, addigra minden gyártó érvényesítette a hirtelen megnőtt energiaárakat, ami az emlékezetes drágulást hozta a papírpiacon. Azóta viszont nem változtak a körülmények
– mondta el lapunknak Varga Péter, aki szerint egy alsóst, akinek nem kell iskolatáskát venni, akár 8 ezer forintból is be lehet idén iskolázni. Igaz, a legtöbben ma már nem a legolcsóbb termékeket keresik.
Huszonöt éve a vevők 95 százaléka még füzetből a legkedvezőbb árút vette meg, most ugyanezt a kategóriát csak a vásárlók 5 százaléka választja. Úgy látjuk, fontosabb szempont lett, hogy a gyereknek tetszen, amivel iskolába megy
– magyarázta. Éppen ezért nincs is átlagos kosárérték, hiszen mindenki egyéni ízlése szerint válogatja össze tanszereit: ki ebben, ki abban köt kompromisszumot.
A végösszeg között viszont akár tízszeres is lehet az eltérés.
LED-es iskolatáska, Stitch-es ragasztó
Vegyük példának az iskolatáskát. A Printkerben egy jó minőségű, ergonomikus kialakítású darab, melyhez tolltartó és tornazsák is tartozik, akár 23 ezer forintért is elérhető. Ugyanakkor van 80 ezer forintos iskolatáska is. A vitrinben bemutatott osztrák darabban van többek között beépített LED-világítás és a díszítő elem is cserélhető rajta, ha gazdája pár hónap után megunta volna. De az apróbb eszközök között is lehetnek lényeges különbségek.
Ceruzából is van három minőség. A legolcsóbban sokszor eltörik a bél, nehéz kihegyezni és karcolja a papírt. Van az átlagos minőség, ami már teljesen elfogadható és a prémium, amiben a bél törhetetlen, a ceruza hajlítható és esetleg nem is grafit, hanem műanyag van benne. Sokan csak legyintenek, hogy a ceruza ceruza, pedig teljesen más élmény egy minőségi, vagy legalább egy középkategóriás írószerrel írni, mint egy olcsó darabbal
– mondta. Van, aki erre költ többet, más arra, hogy szép füzete legyen.
Nagyon kedveltek most a Forever Young termékek, a Liverpool-os logóval és játékosaik fotójával ellátottak, illetve a Gabby Dollhouse és a Stitch mesék figuráival készített tanszerek
– sorolta Varga Péter. Utóbbiból teljes cukiságszortimentet tartanak Stitch-es fejű ragasztótól a csillagkutya figurájával díszített, hajlítható tollig.
Sokan költenek gyermekük fejlesztésére is
A tapasztalatok egyébként azt mutatják, hogy az elsősöknek a szülők még mindent megvesznek, ami az iskolai listán szerepel, később már bátrabban szelektálnak, amikor látják, mire van valóban szükség. Sok esetben viszont olyasmik is kerülnek a kosárba, ami nincs a listán. Ma már például a tanulási nehézségekkel küzdőket is számtalan termék segíti. A ceruzafogó vagy a gyakorló füzet mellett olyan hasznos mütyűrök is beszerezhetők, mint például a rágható ceruzavég vagy a pótcselekvésre kiváló simitárgyak. És sokan keresik a fejlesztő könyveket is.
Bihi Anett csütörtökön már a harmadik körös bevásárlásánál tartott, első osztályba megy a lánya.
Csak olyasmit vettünk, ami tényleg szükséges, eddig 56 ezer forintnál tartunk. És a mai holmik ebben még nincsenek benne
– mesélte. Hozzátette: ő kifejezetten figyeli az árakat, néhány termékben köt csak kompromisszumot, ha valami nagyon megtetszik gyermekének. Így Stitch-es holmik náluk is kerültek a kosárba.
Felmérések szerint tavaly a családok 30-50 ezer forintot költöttek átlagosan iskolakezdésre.
Ekkora összeggel valószínűleg idén is érdemes kalkulálni.
