Nyolcezerből is megúszható lenne az iskolakezdés, de a legtöbben ennél jóval többet költenek

Gyermeke LED-es iskolatáskára vágyik? Vagy rágható ceruzavégre, hogy ne a grafitot csócsálja? A tanszerek piacán szinte már minden van. Megnéztük az idei slágereket és persze azt, mennyibe kerül idén a beiskolázás.

Timár Kriszta

Kevesebb mint egy hónap van hátra az iskolakezdésig, így most mindenki, akinél diák van a családban, tanszereket vásárol. A papír-írószer boltokban nagyjából 3 hete tart a csúcsszezon, augusztus végéig valószínűleg ezekben az üzletekben lehetetlen lesz elkerülni a tömeget.

A tanszerek összege akár az 50 ezer forintot is elérhati.
A tanszerek idén nem drágultak, de így sem lesz olcsó mulatság a beiskolázás. Fotó: Török János

A legnagyobb roham mindig augusztus 20 után van. Akad, aki olyankor áll neki a szükséges holmik beszerzésének és olyan is, aki még elfelejtett ezt-azt

 – beszélt tapasztalatáról Varga Péter, a Printker vezérigazgatója. Maros utcai áruházukban azonban most is folyamatosan állnak a pénztáraknál a nap minden órájában.

Ma már nem a legolcsóbb tanszereket keresik

A tavalyi évhez képest nem emelkedtek az árak, addigra minden gyártó érvényesítette a hirtelen megnőtt energiaárakat, ami az emlékezetes drágulást hozta a papírpiacon. Azóta viszont nem változtak a körülmények

 – mondta el lapunknak Varga Péter, aki szerint egy alsóst, akinek nem kell iskolatáskát venni, akár 8 ezer forintból is be lehet idén iskolázni. Igaz, a legtöbben ma már nem a legolcsóbb termékeket keresik.

Huszonöt éve a vevők 95 százaléka még füzetből a legkedvezőbb árút vette meg, most ugyanezt a kategóriát csak a vásárlók 5 százaléka választja. Úgy látjuk, fontosabb szempont lett, hogy a gyereknek tetszen, amivel iskolába megy

 – magyarázta. Éppen ezért nincs is átlagos kosárérték, hiszen mindenki egyéni ízlése szerint válogatja össze tanszereit: ki ebben, ki abban köt kompromisszumot.

 A végösszeg között viszont akár tízszeres is lehet az eltérés.

LED-es iskolatáska, Stitch-es ragasztó

Vegyük példának az iskolatáskát. A Printkerben egy jó minőségű, ergonomikus kialakítású darab, melyhez tolltartó és tornazsák is tartozik, akár 23 ezer forintért is elérhető. Ugyanakkor van 80 ezer forintos iskolatáska is. A vitrinben bemutatott osztrák darabban van többek között beépített LED-világítás és a díszítő elem is cserélhető rajta, ha gazdája pár hónap után megunta volna. De az apróbb eszközök között is lehetnek lényeges különbségek.

Ceruzából is van három minőség. A legolcsóbban sokszor eltörik a bél, nehéz kihegyezni és karcolja a papírt. Van az átlagos minőség, ami már teljesen elfogadható és a prémium, amiben a bél törhetetlen, a ceruza hajlítható és esetleg nem is grafit, hanem műanyag van benne. Sokan csak legyintenek, hogy a ceruza ceruza, pedig teljesen más élmény egy minőségi, vagy legalább egy középkategóriás írószerrel írni, mint egy olcsó darabbal 

– mondta. Van, aki erre költ többet, más arra, hogy szép füzete legyen. 

Nagyon kedveltek most a Forever Young termékek, a Liverpool-os logóval és játékosaik fotójával ellátottak, illetve a Gabby Dollhouse és a Stitch mesék figuráival készített tanszerek

 – sorolta Varga Péter. Utóbbiból teljes cukiságszortimentet tartanak Stitch-es fejű ragasztótól a csillagkutya figurájával díszített, hajlítható tollig.

Sokan költenek gyermekük fejlesztésére is

A tapasztalatok egyébként azt mutatják, hogy az elsősöknek a szülők még mindent megvesznek, ami az iskolai listán szerepel, később már bátrabban szelektálnak, amikor látják, mire van valóban szükség. Sok esetben viszont olyasmik is kerülnek a kosárba, ami nincs a listán.  Ma már például a tanulási nehézségekkel küzdőket is számtalan termék segíti. A ceruzafogó vagy a gyakorló füzet mellett olyan hasznos mütyűrök is beszerezhetők, mint például a rágható ceruzavég vagy a pótcselekvésre kiváló simitárgyak. És sokan keresik a fejlesztő könyveket is.

Bihi Anett csütörtökön már a harmadik körös bevásárlásánál tartott, első osztályba megy a lánya.

Rengeteg pénzt ott lehet hagyni a boltokban. Fotó: Török János

Csak olyasmit vettünk, ami tényleg szükséges, eddig 56 ezer forintnál tartunk. És a mai holmik ebben még nincsenek benne 

– mesélte. Hozzátette: ő kifejezetten figyeli az árakat, néhány termékben köt csak kompromisszumot, ha valami nagyon megtetszik gyermekének. Így Stitch-es holmik náluk is kerültek a kosárba.

Felmérések szerint tavaly a családok 30-50 ezer forintot költöttek átlagosan iskolakezdésre.

 Ekkora összeggel valószínűleg idén is érdemes kalkulálni. 

 

