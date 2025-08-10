1 órája
Kiradíroznák a különbségeket
Augusztusban a történelmi egyházak szeretetszolgálatai a rászoruló családok iskolakezdésének támogatására várnak adományokat – nemcsak online felületeiken, hanem személyesen, áruházi gyűjtéseken is. A tanszerek rászoruló gyermekeknek jelentenek majd segítséget.
Hódmezővásárhelyen pénteken délután és szombaton egész nap a Hódtói utcai hipermarketben várják a felajánlásokat a Magyar Református Szeretetszolgálat önkéntesei. A tanszerek jó helyre kerülnek.
1358 hátrányos helyzetű gyermeknek szeretnének segíteni
A reformátusok „Radírozzuk ki a különbségeket!” címet viselő programjának a célja, hogy Kárpát-medence-szerte legalább 1358 hátrányos helyzetű gyermek tanévkezdése válhasson örömtelibbé.
Tanszerek: Füzeteket, íróeszközöket is várnak
A Hódmezővásárhelyen, illetve a környező településeken élő gyermekek részére most hétvégén közvetlenül is lehetőség nyílik adományokat vásárolni: augusztus 8-án 15 és 19 óra között, illetve augusztus 9-én 8 és 16 óra között a TESCO hipermarket bejáratánál lévő standoknál lehet elhelyezni az áruházban vásárolt iskolai felszereléseket, mint például füzeteket, íróeszközöket, tolltartókat vagy iskolatáskát.
Augusztusban lesz még folytatás
A hónap második felében, augusztus 21-24. között a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a SPAR üzletekbe települ ki.
