„Tényleg csak azok jöjjenek, akik rászorulnak” – tanszerosztást tartanak a legszegényebb családoknak
Már csak egy hét van hátra az iskolakezdésig, de sok családnak okoz gondot az alapvető tanszerek beszerzése. A tanszerosztás Szegeden sem marad ki, mutatjuk, hol segíthetnek a költségek enyhítésében.
A tanszerosztás Szegeden idén is nagy segítséget jelent. Míg sokan ezekben a napokban szerzik be a tanévhez szükséges kellékeket, addig vannak olyan nehéz helyzetben élő családok, akik csak adományokból tudják elindítani gyermekeiket. Ezért a Fatima Ház Alapítvány augusztus 26-án délután tanszerosztást tart. Célzottan azoknak segítenek, akiknek valóban nincs semmilyen lehetőségük tanszert venni.
Ekkor lesz tanszerosztás Szegeden, ahol a szegény családoknak segítenek
– Elsősorban azoknak próbálunk segíteni, akik nagyon nagy szegénységben élnek, és nem tudják megvenni a tanszereket gyermekeiknek – mondta lapunknak Kiss Erzsébet, az alapítvány ügyvezetője és kuratóriumi elnöke. Hozzátette: nem kérnek jövedelemigazolást, de elsősorban azokat támogatják, akiket közelebbről is ismernek, és tudják, milyen körülmények között élnek.
A tanszerosztás augusztus 26-án, kedden délután 14 órakor lesz. Az alapítvány igyekezett úgy időzíteni a segélyakciót, hogy azok, akik megtehetik, addigra már beszerezzék az iskolai csomagokat, így valóban a leginkább rászorulók kaphassák meg a támogatást.
Iskolatáskák, tolltartók, füzetek várják az új gazdájukat
Kiss Erzsébettől megtudtuk, hogy a felajánlásokból és a pénzadományokból több tucat tanszer gyűlt össze. Körülbelül hat–nyolc iskolatáskát sikerült beszerezniük, főként használt, de jó állapotú darabokat. Új táskák ritkábban érkeznek, de tolltartók, füzetek, vonalzók, ceruzák, radírok és néhány festékkészlet is kiosztásra vár. Akadtak olyan jótékony támogatók is, akik egy-egy gyermek teljes iskolai felszerelését vállalták.
A tanszerosztásra nemcsak szegedi, hanem vidéki családokat is várnak. Külön kiemelték, hogy Ópusztaszerre, Pusztaszerre és más településekre is tervezik az adományok eljuttatását – főként azokra a helyekre, ahol a családok gyakran áram és alapvető komfort nélkül élnek.
