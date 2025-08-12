Rejtély, mi lesz a bezárt Tápai utcai Spar helyén: pletykák és találgatások keringenek, de a környékbeliek még reménykednek

Szeméttengerrel körülvéve, üresen enyészik a nemrég bezárt Tápai utcai Spar. Újabb fejleményeket derítettünk ki a szegedi üzlethelyiség további, lehetséges sorsáról.

A bezárt Tápai utcai Spar környéke egyre elhanyagoltabb, de még mindig rejtély mi lesz a helyén. Fotó: Karnok Csaba.

Bezárt Tápai utcai Spar: a környéken ez volt az egyetlen nagyobb élelmiszerüzlet

Június végén végleg bezárt a Tápai utca Spar. A környékbeliek azóta is értetlenül állnak a döntés előtt, a mai napig dühösek érte. A bolt volt a környék egyetlen nagyobb élelmiszerüzlete, amelyet gyalogosan is könnyen elérhettek, ez nagy előnyt jelentett főleg az idősek és a kisgyermekes családok számára.

– Haragszom a Sparra, gáz, hogy ez teszik velünk – fogalmazott még júniusban lapunknak Fábián Attila, aki évek óta a bolt törzsvásárlója volt. Mint mondta, mostmár csak hétvégente tud nagybevásárlást intézni, kirándulás jelleggel, a legközelebbi elérhető üzletek ugyanis túl messze vannak számára. Bár a közelben működik egy kis Tesco, a környéken élők többsége nem szívesen vásárol ott, tapasztalataik szerint drágább, és kevésbé érzik otthonosnak, mint a megszokott Spar üzletet.

Eladó vagy kiadó?

Az üzlethelyiséget szinte már teljesen kiürítették, egy helyi kisboltos azt mondta lapunknak, hogy naponta jönnek és nem üres kézzel távoznak. Pletykák szerint nemcsak bezárták, de eladásra is meghirdették az ingatlant. Mások viszont úgy tudják, hogy csupán csak kiadásra szánják.

Utánajárva a szóbeszédeknek, nem találtunk információt arra vonatkozóan, hogy valóban hirdetnék a helyiséget.

Megy a találgatás

A helyiek körében azóta is megy a találgatás, hogy vajon mi nyílik ott. Azt kívánják, hogy csak kínai bolt ne legyen, helyette inkább egy színvonalasabb, de még megfizethető élelmiszerboltot szeretnének. Azt mondják, hogy már az Aldi és a Lidl érdeklődött a terület iránt, de szerintük a parkolóhelyek hiánya miatt, ez az ingatlan nem lenne ideális választás a két multinak. Az egykori Spar szomszédságában működő virágüzlet tulajdonosa elmondta, hogy személy szerint nem örülne, ha egy nagyobb üzletlánc költözne a helyére. Ennek oka egyszerű: az ilyen boltok elveszik a vevőkörét, mivel nagyobb választékot kínálnak, még ha rosszabb minőségben is.

Hozzátette, hogy ha valóban Aldi vagy Lidl nyitna meg a közelben, az neki végzetes lenne.

Ha ilyen lassan alakul a bezárt Spar üzlet sorsa, akkor lassan az enyészeté lesz az épület. Szeméthalmok, piszok és roskadásig telt nyilvános hulladékgyűjtő fogadja az arra járókat. Arra a kérdésünkre, hogy tudnak e valamit róla, mindenki csak a vállát rángatja. Sorsa továbbra is rejtély, de legalább körvonalazódik, hogy valamikor tulajdonosváltás is lesz. Arról, hogy mi költözik a multi helyére, a vezetőséget kérdeztük. Amint válaszolnak, megírjuk.