Kritikus helyzetbe került egy állatvédő alapítvány, 250 kutya és cica élete a tét

Nehéz helyzetbe került a szegedi Tappancs Állatvédő Alapítvány. Anyagi tartalékaik elfogytak, nem tudják, miből fogják eltartani árva lakóikat. Az adó 1 százalékából származó felajánlások már nem fedezik a működésük költségeit, és mivel az adományokból is jóval kevesebb érkezett, kérdéses, hogy egyáltalán kihúzzák-e az év végéig.

A Tappancs Állatvédő Alapítvány aggódik, hogy nem húzzák ki az év végéig. Fotó: Karnok Csaba

Így lehet adományozni a Tappancs Állatvédő Alapítvány számára

– Az adó 1 százaléka önmagában soha nem volt elég – nyilatkozta lapunknak Gácsi Mária, az alapítvány vezetője.

A Tappancs mindig is a havi önkéntes adományokkal és az adófelajánlásokkal együtt tudott működni, csak így tudták kihúzni a következő év tavaszáig. Most viszont kevesebb felajánlás és adomány jutott nekik, miközben az orvosi és gyógyszerköltségeik drasztikusan megnőttek.

A menhely jelenleg is közel 200–250 állatról gondoskodik. Egyetlen házikedvenc napi étkezésének költsége körülbelül 800 forint, így 250 állat esetén az ellátás heti költsége meghaladja az egymillió forintot. Nem beszélve az olyan súlyosan sérült állatokról, akiknek speciális tápra és orvosi ellátásra van szükségük. Az orvosi kezelések és gyógyszerek ára pedig – ahogyan minden másé is – jelentősen megemelkedett az utóbbi időben.

– A legutóbbi vihar miatt is helyre kellett állítanunk több kifutót és kennelt is, de az állatokat nem utasíthatjuk vissza. Nem mondhatjuk egy sérült kutyának, hogy nem tudjuk ellátni – mesélte Gácsi Mária. Mint fogalmazott, nincs „létszámstop”, vagyis továbbra is kötelességük és feladatuk a bajba jutott állatok befogadása és megsegítése. Bár az emberek segítő szándékát nem kérdőjelezik meg, a tapasztalat azt mutatja, hogy az adományozási kedv is csökkent.

Mégis abban bíznak, hogy akik tehetik, melléjük fognak állni ebben a kritikus időszakban is. Remélik, hogy a jövőbeli önkéntes adományokból továbbra is gondoskodni tudnak lakóikról.