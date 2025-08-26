Bajban a szegedi menhely, több száz állat jövője forog kockán

Továbbra sincs kiút a Tappancs Állatvédő Alapítvány számára. Körülbelül 3 millió forintra van szükség ahhoz, hogy átvészeljék a következő 1 százalékos felajánlásokig.

A Tappancs Állatvédő Alapítvány továbbra is anyagi nehézségekkel küzd. Fotó: DM

Ismét adományokra van szüksége a Tappancs Állatvédő Alapítványnak

Még a hónap elején számoltunk be arról, hogy bajba került a szegedi menhely. Azóta sem fordult jóra az anyagi helyzetük, még mindig pénzügyi nehézségekkel küzdenek. Anyagi tartalékaik már elfogytak, így bizonytalan, hogyan tudják fenntartani árva lakóikat. Az adó 1 százalékából érkező támogatások már nem fedezik a működési költségeket, és az adományok jelentős csökkenése miatt kérdéses, hogy képesek lesznek-e átvészelni az év végéig.

– Sajnos idén jelentősen csökkent az adakozó állatbarátok száma, ezért kénytelenek vagyunk ismét segítséget kérni – nyilatkozta az alapítvány.

A menhely jelenleg mintegy 200-250 állat ellátásáról gondoskodik. Egyetlen házi kedvenc napi étkezése körülbelül 800 forintba kerül, így 250 állat esetén az étkeztetés heti költsége meghaladhatja az egymillió forintot is. Nem beszélve az olyan súlyosan sérült állatokról, akiknek speciális tápra és orvosi ellátásra van szükségük. Az orvosi kezelések és gyógyszerek ára pedig – ahogyan minden másé is – jelentősen megemelkedett az utóbbi időben.

Így adományozhatsz a Tappancs Állatvédő Alapítványnak