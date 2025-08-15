A folyó, mint végső nyughely: kevesen tudják, de lehet a Tiszába temetkezni

Személyes emlékkel kezdem. A családból, az anyai és az apai ágról is mindenki temetőben, sírban nyugszik. Kivétel édesanyám és édesapám, hamvaik itthon, a lakásban pihennek urnában a nagyszoba asztalon. A magyarázat egyszerű: amikor anyu meghalt, apu ragaszkodott ahhoz, hogy fizikálisan is velünk maradjon; amikor pedig ő is „elment”, arra gondoltam, úgy lesz a legjobb, ha együtt maradnak. Így történt. Akkor nem is gondoltam arra, hogy a Tiszába is temetkezhetünk.

Temetkezhetünk a Tiszába, de engedélyt kell kérni hozzá. Fotó: Karnok Csaba

Temetkezés a Tiszába

A Stefánián lévő sajtóházban dolgozott egy gépíró, leíró, nem volt senkije. Amikor meghalt a végakaratából kiderült, azt szeretné, ha a Tiszába szórnák a hamvait, a sajtóház előtti részen. Megtörtént. Hogy mikor, azt nem tudom, csak annyi bizonyos, hogy 2006 előtt, mert akkor költöztünk a Szabadkai úti központba. Négy éve, 2021 januárjában pedig a 77 évesen elhunyt sportújságíró, mentorom Bagaméry László hamvait szórták az általa imádott Tiszába, a szertartáson csak a család vehetett részt. De ismerőseim között másoknál is előfordult, hogy a természetre bízták halottaikat.

Különböző vélemények

Egyik ismerősöm, mikor megtudta, miről írok, azonnal kifejtette a véleményt: több okból sem helyesli a temetkezésnek ezt a módját. Azt mondta, furcsa, hogy abban a vízben – a hamvak között – utána emberek úsznak, fürdőznek, valamint úgy gondolja, pusztán meg akarnak szabadulni a halottól, hogy ne kelljen kijárni a temetőbe, gondozni és ápolni a sírt.

Az is megfontolandó szerinte, hogy nem tudnak kimenni hová emlékezni, és elmesélni anyának, apának, nagymamának, nagyapának, mi történt velük az elmúlt időszakban, esetleg segítségüket kérni nehéz döntés előtt.

Viszont szerinte is vannak kivételek. Arról beszélgettünk, hogy élt egy mindszenti halász, aki mindennap kijárt a Tiszára a jó fogás reményében. Mikor már nem tudott dolgozni, akkor is naponta kisétált a partra, és ott csendben nosztalgiázott. Amikor meghalt a Tiszába temették, hiszen a folyóhoz kötődött egész életében. A kompról engedték a mélybe – lebomló urnában. Megjegyzem, én megengedőbb vagyok, mindenki úgy helyezi végső nyugalomra szeretteit, ahogy helyesnek gondolja, illetve ahogy az elhunyt a végakaratában kérte. Akár a Tiszába is szórhatják a hamvakat.