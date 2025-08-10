1 órája
Hetvenöt éves a pitvarosi plébánia: a kitelepítés családokat szakított szét, közösségeket tett földönfutóvá – galériával
Aranylakodalmas párokat és díszpolgárokat is köszöntöttek Pitvaroson, a Nagyboldogasszony templomban. Ekkor tartották a búcsúi szentmisét, ami után hagyományosan az önkormányzat elismerését adják át a Petőfi téren. Az elviselhetetlen hőségre való tekintettel ez utóbbi rendezvénynek is a templom adott otthont, ami zsúfolásig megtelt. Gútáról és Pozsonyvezekényből is érkeztek delegációk Pitvarosra.
Vasárnap megünnepelték azt is, hogy a pitvarosi plébánia idén a 75. születésnapját ünnepli. Az ünnepi szentmisét, a hagyományokhoz hűen, idén is vendégplébános celebrálta, Kasuba Róbert, a pitvarosi gyülekezet plébánosa Nagy Péter János gútai plébánost hívta meg, aki megemlékezett a templom védőszentjeiről, Szűz Máriáról és Szent Lőrincről, az egyház egyik diakónusáról, akinek vasárnapra esett az emléknapja. A plébános úgy fogalmazott, ketten együtt megmutatják, hogy érdemes mindenünket odaadni Istennek.
A templom nem csak tégla és habarcs
Nagy Péter János beszélt a szlovák-magyar lakosságcseréről is, ami Pitvaros életét alapvetően megváltoztatta.
– A templom nem pusztán tégla és habarcs, padok és kövek együttes szimfóniája, hanem elődeink Istenbe vetett hitéből épült. Amikor a Felvidékről kitelepítettek idekerültek, nem volt másuk, csak a hitük. A Pitvarosra kerülők nem emlékművet építettek, hanem házat az Istennek, mert ahol az Úr lakik, az ember valóban otthon lehet – mondta a plébános. Hangsúlyozta, a kitelepítés a Benes dekrétumok keserves következménye volt. Az akkori döntések családokat szakítottak szét, közösségeket tettek földönfutóvá. Amit az emberi igazságtalanság szétszórt akkoriban, az Isten szeretete újra összegyűjtötte.
Ketten részesültek Kiss Ferenc-emlékdíjban
A búcsúi szentmisén adták át a Kiss Ferenc-emlékdíjakat, amit Pitvaros első plébánosáról neveztek el és azok részesülnek benne, akik sokat tettek a templomért és a gyülekezetért. Idén néhai Tánczos Lajosnénak (a lánya vette át) és Gőgh Imrének ítélték oda.
A búcsúi szentmise után az önkormányzat elismeréseit, díjait adta át Kiss Tamás József polgármester.
Búcsúi szentmise és önkormányzati díjátadóFotók: Kovács Erika
Elismerték a példamutató életutakat
Köszöntötték a jubiláló házaspárokat. Ötven évvel ezelőtt kötött házasságot Németh Gyula és felesége, valamint Szépe László és felesége.
A településen idén adták át első ízben a „Pitvaros községért” kitüntetést, amit Nemes István, nyugalmazott pedagógus, biológia-kémia szakos középiskolai tanár vehetett át, aki a teljes pedagógiai pályafutását a helyi általános iskolának szentelte. 2025-ben két díszpolgári címet is adományozott a képviselő-testület, az egyiket Hodák Györgyné nyugalmazott óvónőnek, a másikat pedig Nemes Istvánné, nyugalmazott iskolaigazgatónak.