Hetvenöt éves a pitvarosi plébánia: a kitelepítés családokat szakított szét, közösségeket tett földönfutóvá – galériával

Vasárnap megünnepelték azt is, hogy a pitvarosi plébánia idén a 75. születésnapját ünnepli. Az ünnepi szentmisét, a hagyományokhoz hűen, idén is vendégplébános celebrálta, Kasuba Róbert, a pitvarosi gyülekezet plébánosa Nagy Péter János gútai plébánost hívta meg, aki megemlékezett a templom védőszentjeiről, Szűz Máriáról és Szent Lőrincről, az egyház egyik diakónusáról, akinek vasárnapra esett az emléknapja. A plébános úgy fogalmazott, ketten együtt megmutatják, hogy érdemes mindenünket odaadni Istennek.

A pitvarosi templom búcsúi szentmiséjét Nagy Péter János gútai plébános celebrálta. Fotó: Kovács Erika

A templom nem csak tégla és habarcs

Nagy Péter János beszélt a szlovák-magyar lakosságcseréről is, ami Pitvaros életét alapvetően megváltoztatta.

– A templom nem pusztán tégla és habarcs, padok és kövek együttes szimfóniája, hanem elődeink Istenbe vetett hitéből épült. Amikor a Felvidékről kitelepítettek idekerültek, nem volt másuk, csak a hitük. A Pitvarosra kerülők nem emlékművet építettek, hanem házat az Istennek, mert ahol az Úr lakik, az ember valóban otthon lehet – mondta a plébános. Hangsúlyozta, a kitelepítés a Benes dekrétumok keserves következménye volt. Az akkori döntések családokat szakítottak szét, közösségeket tettek földönfutóvá. Amit az emberi igazságtalanság szétszórt akkoriban, az Isten szeretete újra összegyűjtötte.

Ketten részesültek Kiss Ferenc-emlékdíjban

A búcsúi szentmisén adták át a Kiss Ferenc-emlékdíjakat, amit Pitvaros első plébánosáról neveztek el és azok részesülnek benne, akik sokat tettek a templomért és a gyülekezetért. Idén néhai Tánczos Lajosnénak (a lánya vette át) és Gőgh Imrének ítélték oda.

A búcsúi szentmise után az önkormányzat elismeréseit, díjait adta át Kiss Tamás József polgármester.