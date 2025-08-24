Megnéztük a makói templomtornyot, és nem hittünk a szemünknek, mit láttunk odafent – galériával

– A csúcsa 56 méter magas, a harangok 44 méter magasan vannak – tudtuk meg a makói Szent István plébániatemplomról több száz lépcsőfok megmászása után, a helyszínen Szűcs Tamás pedagógustól. A templomtoronyba évente egyszer, a városrész Szent István téri napján bárki felmehet, és ilyenkor ő szokta a látogatót az itteni titkokba beavatni – ezt az alkalmat használtuk ki mi is a nem mindennapi kalandhoz. A Czirbus Gábor önkormányzati képviselő által szervezett, késő estig tartó rendezvény amúgy idén is óriási sikert aratott: a bográcsos főzőversenyre 12 csapat nevezett be, a színpadon helyi művészeti csoportok és sztárok váltották egymást, a gyerekek pedig egy egész utcaszakaszt beszínezhettek a fagyiért zajló aszfaltrajz-versenyen. Még egészségügyi szűrősátrat is láttunk.

A városrész fölé magasodó templomtorony öt harangja. Fotó: Szabó Imre

A városrész fölé magasodó templomtoronyba nem könnyű feljutni

Magát a templomot 1772-ben szentelték fel. Tornyáról azt tartja a szólás, hogy mire odáig csigalépcsőkön és meredek lajtorjákon feljut az ember, akkor is imára fakad, ha addig nem volt hívő. Mint megtudtuk, a toronynak összesen öt harangja van. Közülük a legrégebbi, egyben a legnagyobb a Szent Imre nevét viselő: 2010 éve öntötte Eberhard Henrik bronzból és 1100 kilogramm súlyú. A legkisebb pedig a 65 kilogrammos Szent József lélekharang – az elhunytak emlékére ezt szokták megszólaltatni. Akik feljutottak a toronyba, ezt meg is próbálhatták.