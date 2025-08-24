augusztus 24., vasárnap

Elképesztő látvány

1 órája

Megnéztük a makói templomtornyot, és nem hittünk a szemünknek, mit láttunk odafent – galériával

Nagy sikerrel zárult a szombati Szent István téri nap: fergeteges koncertek, bemutatók, a kicsinek aszfaltrajz-, a felnőtteknek bográcsos főzőverseny kínált szórakozást. Mi a városrész ünnepének egyik kísérő programján is részt vettünk és felmentünk a Szent István plébániatemplom tornyába, a harangokhoz.

Szabó Imre

– A csúcsa 56 méter magas, a harangok 44 méter magasan vannak – tudtuk meg a makói Szent István plébániatemplomról több száz lépcsőfok megmászása után, a helyszínen Szűcs Tamás pedagógustól. A templomtoronyba évente egyszer, a városrész Szent István téri napján bárki felmehet, és ilyenkor ő szokta a látogatót az itteni titkokba beavatni – ezt az alkalmat használtuk ki mi is a nem mindennapi kalandhoz. A Czirbus Gábor önkormányzati képviselő által szervezett, késő estig tartó rendezvény amúgy idén is óriási sikert aratott: a bográcsos főzőversenyre 12 csapat nevezett be, a színpadon helyi művészeti csoportok és sztárok váltották egymást, a gyerekek pedig egy egész utcaszakaszt beszínezhettek a fagyiért zajló aszfaltrajz-versenyen. Még egészségügyi szűrősátrat is láttunk.

városrész, templomtorony
A városrész fölé magasodó templomtorony öt harangja. Fotó: Szabó Imre

A városrész fölé magasodó templomtoronyba nem könnyű feljutni

Magát a templomot 1772-ben szentelték fel. Tornyáról azt tartja a szólás, hogy mire odáig csigalépcsőkön és meredek lajtorjákon feljut az ember, akkor is imára fakad, ha addig nem volt hívő. Mint megtudtuk, a toronynak összesen öt harangja van. Közülük a legrégebbi, egyben a legnagyobb a Szent Imre nevét viselő: 2010 éve öntötte Eberhard Henrik bronzból és 1100 kilogramm súlyú. A legkisebb pedig a 65 kilogrammos Szent József lélekharang – az elhunytak emlékére ezt szokták megszólaltatni. Akik feljutottak a toronyba, ezt meg is próbálhatták.

A makói templomtorony titkai

Fotók: Szabó Imre

– Manapság már nincs szükség harangozókra: nem emberi erő, hanem elektromos motor kongat. A szerkezetet pedig előre be lehet programozni, hogy mikor szóljon a harangszó – tudtuk meg. A Szent István téri templom öt harangjának össztömege egyébként nagyjából két tonna, tehát az épületnek jelentős súlyt kell viselnie.

templom, torony
A toronyba vezető út egy szakasza. Fotó: Szabó Imre

Fentről pazar a kilátás, útközben falfirkák is vannak

A harangtoronyból persze pazar kilátás is nyílik, nagyjából az egész várost belátni. A haragoktól lefelé vezető út pedig, ha lehet, még nagyobb megpróbáltatás, mint felfelé haladni. Néhol háttal kell, ahogyan létrán szokás. Ha az ember közben a falakat is figyeli, belekarcolt feliratokat is láthat. Mi, ha hinni lehet az odaírt szövegnek, közel száz éveset is láttunk. A szemünk egy régi, félig leszakadt nyomtatott papírlapon is megakadt, amit azért szögeztek ki, hogy tudassák a látogatóval: dohányozni tilos.

 

