Súlyosan megterhelné a Tisza-adó a Csongrád-Csanád vármegyei oktatásban dolgozókat

A napokban kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péter és a pártja, ha hatalomra kerülnének, döbbenetes pluszterhet róna a különböző szektorokban dolgozó emberekre, így például az oktatásban dolgozókra is. Eltörölnék az egykulcsos szja-t és bevezetnék a progresszív adózást., amely szerint 5 millió forintig maradna a 15 százalékos kulcs, 5 és 15 millió között 22 százalékot kellene fizetni, afölött pedig 33 százalékot. Ez leginkább a középosztályt és a családokat sújtaná, és sokaknál felidézi a Gyurcsány–Bajnai-idők megszorításait. Ráadásul az átlagbér is belecsúszna a magasabb adósávba, amivel sokaknak komoly életszínvonal-romlást okozhat a Tisza-adó.

A Tisza-adó az oktatásban dolgozókat is erősen érintené. Fotó: Shutterstock

A Központi Statisztikai Hivatal 2025 első negyedéves adatai szerint Csongrád-Csanád vármegyében az oktatásban dolgozók – közfoglalkoztatottak nélkül – 459 468 forintos nettó átlagkeresetet visznek haza, ami 671 433 forintos bruttó bérnek felel meg.

A Tisza-adó hatása az oktatásban dolgozókra

Jelenleg a Csongrád-Csanád vármegye oktatásban dolgozó személyek a bruttó 671 433 forintos átlagbér után 100 715 forint személyi jövedelemadót fizet havonta. Ha a Tisza Párt új javaslata szerinti adózás lenne érvényben, akkor már 118 549 forint havi szja-t fizetnének a dolgozók.

Ez azt jelentené, hogy

éves szinten 214 004 forinttal fizetnének többet,

négy év alatt 856 016 forintot vonnának el az érintett dolgozóktól.

Nem csak az oktatásban dolgozókat sújtaná óriási plusz teherrel a progresszív adózás. Egy számláló segítségével bárki megtudhatja, mennyit veszítene havonta és évente, ha Magyar Péterék bevezetnék az szja-emelést.

A Tisza Párt ígérete és a valóság

A Tisza Párt korábban a Nemzet Hangja konzultációban még arról kérdezte az embereket, hogy támogatnák-e az szja 9 százalékra csökkentését. Ehhez képest most egy olyan adórendszer körvonalazódik, ami a lakosság nagy részének inkább adóemelést jelentene. Miután kiderült, hogy a Tisza Párt komoly adóemelésre készül, Magyar Péter gyorsan védekezni kezdett, és az ellenkezőjét próbálja hirdetni, hogy lecsillapítsa az országos méretűre nőtt botrányt. Csakhogy ez már az elején hiteltelen lett: a cáfolatként bemutatott „valódi” adótervet a párt saját szakértői és vezetői is teljesen hiteltelenítik, hiszen a nyilvános nyilatkozataik is arról szólnak, hogy ténylegesen adóemelés jönne.