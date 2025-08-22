Ékszerek, pénzérmék és jégkorszaki fosszíliák: elképesztő miket rejteget a Tisza iszapja – videóval

A Tisza vízállása jelenleg nagyon alacsony, sőt, Szolnoknál rekord alacsony mértéket mértek. Azonban a sekély víz kincseket rejthet! Számtalan példa volt már arra, hogy külföldön régészeti leleteket vagy régi korok fosszíliáit találták meg. Az elmúlt években azonban a magyar kincsvadászok is meglepő tárgyakat találtak a hazai folyókban – írja a Ripost.

Meglepő kincseket tartogat a Tisza. Fotó: Ripost

A Tisza és a környező folyók rejtett kincsei

Ebben a válogatásban az utóbbi évek legmeglepőbb hazai kincsvadász kalandjai kaptak helyet.

Török kori leletek kerültek elő Szolnoknál

Táborozó gyerekek találtak régészeti leletekre a folyó partján – számolt be róla a Szoljon. A kincskeresés közben a táborozó gyerekek nemcsak állati maradványokra bukkantak, hanem török kori kerámiadarabokat és a Monarchia idejéből származó pénzérméket is találtak. A felfedezéseikkel felkeresték dr. Kertész Róbertet, és a legizgalmasabb tárgyak végül a múzeum gyűjteményébe kerültek.

Még a rozsda is elkerülte

A mágneshorgászat rajongójának különleges zsákmány akadt a horgára, amikor jelzett a szerkezete, egy 16–17. századi tőrt emelt ki a Dunából! A fegyver meglepően épségben vészelte át az évszázadokat, így restaurálás után a Budapesti Történeti Múzeumban kapott helyet. Valóságos ritkaságnak számít, hiszen a víz és a rozsda ennyi idő alatt könnyedén teljesen elpusztíthatta volna.

Ékszerek a Kapos-folyónál

Pál és Erik először gyújtógyertyára vagy lőszerre gyanakodtak, amikor a Kapos-folyó sekély vizében egy összecsavart, koszos ruhadarabot húztak ki. A csomag azonban nem veszélyes tárgyakat, hanem ékszereket rejtett. A magukat mágneshorgásznak nevező szigetszentmiklósi páros nagy örömmel fedezte fel, hogy a bizsuk között ezüst is lapult.

Menekülő bűnöző lopott aranya

Egy solymári kincskereső férfit próbáltak elfogni a rendőrök a Műegyetem-rakparton, amikor illegálisan akart értékesíteni 1500 éves hun ékszereket. A férfi menekülés közben a folyóba hajította a drága aranykincseket – számolt be róla a sajtó.

Az ékszereken sem az eltelt évszázadok, sem a Dunában töltött hónapok nem hagytak nyomot: a kincset végül tűzszerészek találták meg három hónapnyi iszapban végzett kutatás után, és tavasszal a Magyar Nemzeti Múzeumban állították ki.