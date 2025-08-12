Különleges bejelentést tett az Erste Bank, felfedeztünk egy roskadozó épületet és aranyos kisállatokban gyönyörködtünk

17 órája
Összefoglaltuk Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb eseményeit. Egy roskadozó Tisza partján álló épület, aranyos állatok és az Erste Bank bejelentése tette érdekessé napunkat.
A Tisza partjának elfeledett óriása, ma már csak egy hátborzongató romhalmaz
A Tisza partján álló, egykor modern és pezsgő életű újszegedi épület ma már csak árnyéka régi önmagának.
Szigorítás jön az Erste Banknál, sokan búcsút inthetnek a George Appnak
Új biztonsági előírást vezet be az Erste Bank. A George App csak gyári állapotú telefonokon lesz használható 2025 végétől.
Így gyógyulnak a szentesi mentőközpont lakói, a látvány garantáltan megolvasztja a szíved – galériával, videóval
A szentesi vadvédelmi mentőközpont olyan, mint egy mini vadaspark, csak éppen változó lakókkal. A felnőttek és a gyerekek egyaránt szeretik a létesítményt, sokan segítik a munkáját. A vadvédelmi mentőközpont oázis a magasházak között.
Egy jól fizető álláshoz más diploma kellhet, mint gondolnánk
Idén is voltak egyetemi szakok, ahova bőven 400 pont felett lehetett csak bekerülni. De ha ezek a legértékesebb diplomák, ezek garantálják a jól fizető állásokat? A válasz meglepő.