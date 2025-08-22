Eladóvá vált Magyarország egyetlen magántulajdonú tiszai holtága

Csongrád-Csanád vármegye különleges eladó ingatlankínálata tovább bővül. Luxusotthonok mellett természetközeli ingatlanokra is akad lehetőség. Ezúttal egy tiszai holtág vált eladóvá, a csongrádi Búzás-holtág 26 hektáros vízfelületével, valamint 70 négyzetméteres tanyával, 3000 négyzetméteres udvarral és mintegy fél hektárnyi erdős területtel várja új tulajdonosát.

Eladásra kínálják Magyarország egyetlen magántulajdonban lévő tiszai holtágát. Illusztráció: Shutterstock

Természeti kincs az eladó tiszai holtág

A holtág változásait évszakonként figyelemmel kísérhetjük. A legnagyobb nyári hőségben is található vízzel telt rész, tavasszal pedig az áradás során akár a háztól néhány perc sétával elérhető a vízpart. Az erdős terület és a tanya az árvíztől védve, a vízszintnél magasabban helyezkedik el.

A Búzás-holtág különleges madárvilág számára jelent élőhelyet, amely a Natura 2000 által védett, „kivett terület”. Az ingatlanközvetítő javaslatára utánanéztünk az interneten, mit is jelentenek ezek.

A Natura 2000 a világon egyedülálló, egységes szabályozású ökológiai hálózat, amelynek célja, hogy hozzájáruljon Európa vadon élő állat- és növényfajainak, valamint természetes élőhelyeinek hosszú távú fennmaradásához, az ember számára létfontosságú természeti környezet megőrzéséhez – olvasható a Natura 2000 oldalán.

Befektetési lehetőségként is kínálják

A tiszai holtág a természet egy élő darabja. A „kivett terület” nem a termőföldeknek vagy szántónak minősül, hanem lakóhelynek kitűnően használható, könnyedén átalakítható. Turisztikai, ökoturisztikai és rekreációs célokra is kiemelkedő befektetési potenciált kínál, legyen szó pihenőhelyről vagy természetvédelmi projektről.